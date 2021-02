Minister mr. Andin Bikker: Buscando pa explora dimension di incubators pa promove Aruba

No mucho tempo pasa, den cuadro di e pandemia, gobierno a introduci “Digital Nomads” y “Workation” pa turistanan, como un forma pa promove e opcionnan pa esunnan cu ta bin di Merca, a base di tratadonan di amistad desde presidente Eisenhower. Minister di Husticia, mr. Andin Bikker, a indica cu ta promove pa personanan bin un temporada aki y asina ey tin e dimension di traha den un otro pais a base di internet. Awor aki tin un otro dimension cu nan ta studiando hunto cu Aruba Tourism Authority (ATA) y otro stakeholders. Kier bin cu un otro dimension pa Aruba bira un Silicon Valley pa “incubators”.

Fundadonan di Microsoft of di Apple, tabatin garage days, e dianan cu nan no tabatin mucho manera pa lanta empresa, tabata fia di amigo. Nan tabata practicamente den cas di nan mayornan y traha den industrianan cu a crece y awendia a bira industria multibiyonario. Di un manera of otro nos tur ta haci uzo di nan servicio.

Gobierno a pensa cu Aruba por bira un incubator valley y por atrae personanan prometedor for di Merca. Tambe localnan cu kier cuminsa cu empresanan cibernetico, pero no tin e capital ni sosten adicional. “Nos ta bay sostene nan y si ta promove tur loke nan mester, e ambiente pa por yega y crece y bira industianan grandi,” el a bisa. Mas cu claro no ta tur lo logra pero esey ta e concepto di un incubator.

Incubator ta cu por ehempel di binticinco (25) posibel proyecto, cual ta haya yudansa y di dje tin cu lo bira industrianan hopi grandi. Gobierno a pensa riba esaki pasobra awo Aruba ta bay den un direccion di un debe nacional door di e pandemia cu ta un reto hopi grandi. E ta acumula mensualmente y mester cuminsa pensa riba otro industrianan pa por surpasa e reto aki y haya entrada.

E mandatario ta corda cu tempo di Dutch Co., di cual Aruba mes a acerca y inverti e tempo ey, a aporta pa construi un hotel. Despues cu a bende e sharenan di pais Aruba den e hotel, nos a haya mas cu 200 miyon florin. Den e mesun concepto, ta pensa cu mester desaroya a base di administracion unda ta promove entre otro hendenan di Merca di Silicon Valley, loke a bin establece nan mes aki nan.

Nan ta den e fase di cuminsa y di eynan ta duna sosten pa compania florece. Como pais ta crea un dimension di economia nobo. Den e proximo simannan, Gobierno hunto cu ATA, DIMAS, Economische Zaken, tur stakeholder di gobierno, CEO di tur proyecto di digitalisacion di gobierno lo traha riba e tema aki. Lo presenta e concepto mas amplio di con e ta bay traha.

Minister Bikker a hiba un combersacion algun siman atras cu e consul Mericano estableci na Corsou, cu a haya e concepto aki hopi interesante. A base di tratado di amistad, nan ta dispuesto di sostene gobierno di Aruba te unda cu por riba e tema aki. E mandatario a informa di ta hopi entusiasma cu e posibilidad aki pa desaroya industrianan nobo, pilar economico nobo pa Aruba y den e area cibernetico. Esey ta pa motibo cu awendia tur hende tin un smartphone, tablet, computer y tur cos ta draai rond internet. Den e dimension ey kier explora posibilidadnan y di parti Merca nan ta habri basa riba e amistad pa duna Aruba un man te unda cu por.

