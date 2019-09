Minister Mr. Andin Bikker a reuni y haci planning cu Departamento di Recherche cu a welga awemainta

Manera ta conoci departamento di Recherche tambe a welga awemainta y despues di un rato Minister di Husticia Mr. Andin Bikker a acudi na Warda di Macuarima p’asina atende cu e situacion en persona. Minister Bikker a bisa cu e situacion ta cu nan a haya cierto reclamonan di parti cierto personal cu ta traha na cierto edificionan cu Gobierno ta huur y tin e departamento di Recherche den e caso aki. Akinan ta referi na e edificio den Frankrijkstraat caminda cu e personal tabatin hopi critica y Gobierno di su banda a haci su maximo esfuerzo pa muda e departamento y actualmente ta trahando duro riba e luga nobo aki p’asina e departamento por traha den un forma mas bon posibel. E edificio aki ta na Wayaca y e preparacionnan ja cu na momento cu a haci mudamento di departamento di Polis of Recherche, mester haci cierto adaptacionnan pasobra na ta cualkier oficina normal sino e ta rekeri cierto rekisitonan di seguridad cune. E rekisitonan aki ta tumando tempo pa haci y e “aanpasing” aki y e contratista ta bezig cu esakinan. E “overgangs periode” aki cu Minister Bikker ta bisa cu e ta spera cu lo no dura mas cu 3 siman, y pesey e ta compronde cu tin poco malcontento bao di e miembronan di departamento di Recherche. “Dus aworaki mi a haci un planning cu miembronan di SPA y diferente representantenan di e departamento di Recherche cu a splica dus e circumstancianan bao di cual nan ta trahando. Nos a traha riba un planning con nan por muda mas pronto posibel pa e edificio nobo aki”, Minister Andin Bikker a declara. E mandatario a bisa cu esaki ta e palabracionnan cu nan a haci y ta pidi pa un rato mas for di e miembronan di recherche pero tambe publico cu ta acudi eynan pa haya servicio, pa carga un tiki mas di pasenshi den e periodo di transicion aki di muda di un edificio pa un otro. Alabez Minister Bikker ta gradici e departamento di Recherche pa e pasenshi cu nan tin y alabez felicitanan pa e tremendo trabao cu nan ta haciendo apesar di ta trahando bao di circumstancianan dificil pero e mandatario ta spera cu den menos cu 2 pa 3 siman tur cos keda cla. Mester bisa cu no ta henter e departamento cu ta na Frankrijkstraat ta den welga, sino cu tin otro departamentonan cu a dicidi pa keda traha den e edificio di Frankrijkstraat. Pero esaki no ta kita afo cu no tin espacio adecua pa traha na e momentonan aki y e solucion ta bira e ora cu den maximo 3 siman lo bai haya un edificio mas amplio pa e departamento por traha mas miho y comodo. Pa loke ta e edificio na Wayaca esaki ta un edificio cu Gobierno ta huur y segun Minister Bikker den futuro sigur e kier jega na e fase caminda cu, depende di presuesto cu lo bai tin disponibel, jega na un compleho di propiedad di Gobierno mes. Pero en todo caso aworaki Gobierno ta huur e edificio aki. Alabez mester bisa cu pa e edificio nobo aki e departamento di recherche a duna su lista di deseo y minister Bikker ta kere cu una bez cu esaki keda cla, departamento di recherche lo bai keda satisfecho cu e facilidadnan nobo.

Comments

comments