Minister Plenipotenciario mr. Ady Thijsen na final di e reunion di Conseho di Minister di Reino (RMR) a comenta riba e negosacionnan entre Aruba y Hulanda riba e tema di refinanciamento di e debe di Covid. Den su reaccion e mandatario a bisa cu e tin confiansa cu e negosacionnan lo yega na un bon resultado, mirando cu Aruba den pasado a yega na convence Hulanda cu por yega na un areglo sin tin nodi di un Ley di Reino (Rijkswet), por ehempel den e caso di COHO. Tambe den e caso di un aanwijzing cu Hulanda kier a duna Aruba, segun Minister Thijsen Aruba a haya rason. ‘Pami e ta hopi cla. No ta cuestion cu bo ta bai inventa cos. E hechonan tey. Aruba ta bayendo bon; e resultadonan nos a mustra nan. E ta un cuestion di kico Hulanda kier pa e paisnan. Si realmente bo kier yuda Aruba, anto bo ta yega na un solucion cu ta rasonabel y husto pa e pueblo,’ asina Minister Thijsen a bisa.

E mandatario a sigi bisa cu Hulanda ta insisti riba supervision (toezicht) pa loke ta financia publico. E ta un hecho segun sr. Thijsen cu Hulanda tin esaki ya caba desde 2015 cu e supervision riba financia publico di Aruba via e Laft y e protocol di 2018. Banda di esaki Hulanda tambe tin articulo 43 lid 2 di Statuut unda cu Hulanda semper por interveni si e situacion bai for di control. Minister Thijsen: ‘Kico pami ta rasonabel ta pa nos yega na un acuerdo unda e pais ta bai dilanti; loke ta wordo propaganda mundialmente y den Reino ta cu e paisnan mester crece economicamente. Anto si bo kier esey, ta hunto nos mester haci esaki. Bo mester por duna nos e espacio. Si bo bai wak awor cu eleccion na Hulanda; sibo lesa den e programa di e partidonan politico, tur ta papia di “bestaanszekerheid” di e pueblo Hulandes. Tur ta bai zorg pa personanan cu menos recurso financiero tin suficiente pa mantene nan mes y pa bin cu areglonan pa nan no bai mas atras y hasta cai den pobresa. E ora mi ta bisa cu si “bestaanszekerheid” ta number uno riba agenda cua prioridad na Hulanda, anto dimes cu na Aruba esaki tambe ta number uno pa Gobierno. Si bo wak despues di Covid con Aruba ta bai dilanti, su turismo, su crecemento economico, su stabilidad, ami ta bisa cu no ta keda nada otro di bisa Aruba, mi ta sostene bo, bo ta paga bo interes di 3,1 porciento. No ta problema,’ segun declaracion di Minister Thijsen.

Sr. Thijsen finalmente a bisa cu Aruba semper ta kere den dialogo; por yega na un solucion promedio, pero basta esaki ta husto y rasonabel.