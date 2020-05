Minister Marisol Lopez – Tromp: Ta trahando internamente riba diferente punto pa yuda esnan cu ta planta of ta bay planta

Recientemente a pidi tur hende cu ta planta of interesa pa yen inscripcion y/of re-inscripcion pa tereno huurgrond na DIP. Den cuadro di ROP y ROPV hopi trabou a tuma luga pa loke ta destinacion di diferente area rond Aruba pa cual tin varios area destina como tereno pa huur. Considerando e interes grandi cu tin pa planta entre otro, ta importante pa DIP tin un sistema actualisa di e situacion cu e terenonan aki. Minister di Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente Marisol Lopez – Tromp ta amplia riba esaki.

Pakico a pidi pa inscribi of re-inscribi?

E motibo pa esaki ta cu DIP den e ultimo 10 añanan tin peticionnan cu a drenta, personanan cu tin huurgrond cu ta pagando y tambe esnan cu no ta pagando entre otro. Pues e registro cu tin ta uno cu no ta actualisa, cual ta e meta cu kier logra aworaki. Di e forma aki lo por haci uzo efectivo di e terenonan cu nan meta ta destina pa planta.

Den transcurso di tempo a tuma nota cu tin di e terenonan pa huur ya no ta wordo uza pa e meta cu nan tin, ta considera esaki “uzo inefectivo” of niun uzo mes. Pues den cuadro di bon gobernacion esaki ta hopi importante, Minister Lopez – Tromp a remarca.

Procedura online

Debi na e ‘shelter in place’ a pidi pa comunidad yena e formulario di inscripcion online. Ta reconoce cu normalmente pueblo ta custuma pa bay fisicamente na DIP caminda cu ta wordo atendi y ta entrega e papelnan. Sinembargo mirando e situacion cu tur hende mester a keda cas, y cu e trabounan a sigui internamente na DIP, a opta pa pidi tur esnan cu por pa cuminsa registra online.

Locual cu ta wordo pidi na comunidad ta pa personanan yena:

Fam y nomber completo como peticionario

Adres

Number di telefon pa e departamento por tuma contacto cubo

Email adres

Persoonsnummer

Copia di ID of Rijbewijs / Paspoort

Registro di KVK den caso di negoshi

Tambe e tipo di actividad of negoshi, kico bo ta planta?

Prueba di pago di 35 florin cual ta importante pa procesa e datonan

E 35 florin mester wordo deposita online of na banco riba e cuenta di Aruba Bank cual ta 525.741

DIP ta haci suplica na tur hende cu ainda no a hci esaki pa porfabor haci esaki pa di e forma aki DIP por actualisa e sistema. Si no hacie, DIP lo considera e peticion cu bo tabatin como cu sea bo no ta interesa den dje mas. Esnan cu pa un motibo of otro motibo no ta logrando online, lo por haci un cita cu DIP pa asina cu e shelter in place kita por entrega e rekisitonan.

Pa conclui, Minister Lopez – Tromp a bisa cu ta sigui traha internamente riba diferente otro punto cu Gobierno tin pa yuda esnan cu ta planta of ta bay planta. Den un siguiente rueda lo amplia mas riba e aspecto aki conhuntamente cu director di DIP. E no ta intencion pa kita tereno di ningun hende, al contrario e meta ta pa stimula comunidad pa bay planta y pa crea condicionnan pa yuda den esey!

