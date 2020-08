Minister Marisol Lopez Tromp: Ma topa cu varios cosnan robes cu a pasa y investigacionnan mester a tuma luga

Minister Lopez Tromp durante e reunion den Parlamento a papia na momento cu el a drenta e ministerio y haya e cartera di medio ambiente y a menciona cu porfin e por a haya un bista di tur loke a pasa debi na varios cartanan y preguntanan cu el a haci durante cu e tabata parlamentario y tabata falta algun contestacion. Sra Marisol a bisa cu ta eynan e kier yega unda el a topa cu un departamento cu basta reto aparte di e flamingo cu a bini y bula drenta y a haya un situacion unda cu basta proceduranan mester wordo mehora y situacionnan cu hende tabata keha cu no solamente nan ta wardando nan peticion y tin hende ta kere cu nan a wordo inhusto trata of cosnan cu a sosode cu no ta corecto, ta trece cune cu conhuntamente cu e director y e conseheronan a bay trata na drecha e departamento aki. Minister Marisol a bisa cu e retonan ta grandi pasobra siendo cu a wordo bisa cu ex minister a bay cas pasobra e ta malo di salud sinembargo por a wak durante cu e periodo di covid minister di husticia a tuma e ex minister bek na su ministerio pa dune conseho y no solamente conseho pero pa dirigi tambe riba e bouwverguning cu mester wordo regla y keda cla pa unabes cu e covid pasa e proyectonan por start atrobe y e ta den e funcion como e cabes di e comision aki y naturalmente haciendo uso di naturalmente e minister di husticia a bisa di su experencia amplio, bista y reconocimento riba e tereno.

No mucho despues a mira situacion unda nos mes a haya diferente documento caminda su preocupacion a lanta tur esaki tabata e prome periodo di gobernacion di su persona, unda situacion unda cierto empleadonan publico den DIP unda diferente cosnan tabata pasa y pone cu documentonan cu ta bin mester pensa dos pa tres biaha si mester firmanan, consecuentemente bo mester confia no solamente e conseho di e director pero di full e trayecto bou di dje con nan ta anda cu un peticion principalmente ora ta di tereno y con e escogencia ta wordo haci y dicidi y tur di nan mester ta responsabel pa bo no hayabo den problema cu bo hefenan. Consecuentemente caminda mi persona a topa cu cosnan cu no ta corecto y hunto cu director claro a pidi investigacion sea interno of externo. Esaki ta e meta pa mehora e trayecto pa cumpli cu integridad pa wak e proceduranan ta bon tanto pa e departamento y gobierno engeneral. Minister Marisol a menciona cu e ta traha duro y no mucho buya y ora di anuncia cosnan bunita y cosnan cu ta logra pa comunidad y cosnan cu bo ta topa y bo ta purba na drechanan. Cierto momento como Minister y mayan algo bay robes no ta conseho di minister ta para responsabel, ta cada minister ta responsabel riba su mes si algo a pasa den su departamento. Pero ora gobernacion pasa ta boso ta bay corte pa defende bo mes y bo no tin ningun hende rond di bo ora bo ta minister y hopi biaha e ambiente cu bo tabata ta e tempo ey claro bo tin defende bo mes, cu hechonan bo ta traha.

