Minister Marisol Lopez Tromp: Ma topa cu nombernan spirito den ministerio y e persona no ta ni na Aruba

Minister Marisol Lopez Tromp diabierna atardi durante su ora pa duna cuenta na parlamentarionan a menciona cu den su departamento el a topa cu hopi sorpresa di e ex minister Oduber. El a topa cu hopi sorpresa di hendenan cu a cay bou di dje y hasta hende cu e no sa kende na ta y ora a busca pa sa kende nan ta pa conocenan, e no por hayanan na Aruba. Te ora cu deurwaarder a bin pa busca tal tal hende aki e no ta traha asina Marisol a menciona den parlamento. Pasobra na Aruba no por haye, e no tin telefoon pero e ta marca si ta cobra den e bureau di minister di Medio Ambiente. Anto esaki ta tipo di cosnan cu ami ta cortanan. Mi haya sa mi ta zegnan af, sin piedad. Kico a pasami problema, y ta hayami cu mi propio lider to be ta rabia cumi pasobra ma kita hendenan instrumental di partido, pami ta spirito cu nunca ma wak corda pa mi sa kico nan a haci, anto eynan claro nos ta bay stima Marisol menos y menos.

