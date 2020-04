Minister Marisol Lopez – Tromp: Lo inicia estudio pa posibilidadnan di desaroyo pa e tereno di refineria

Diahuebs 9 di April, Minister di Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente, Marisol Lopez – Tromp tabata den Parlamento di Aruba den conexion cu terminacion di e contract cu CITGO di 2016, pa contesta preguntanan di Parlamentarionan relaciona cu e impacto riba medio ambiente.

Minister Lopez – Tromp, a pone accento riba e hecho cu desde aña 2017, tin un acuerdo di Gobernacion entre partidonan cu ta forma e coalicion. Den e acuerdo di Gobernacion aki tin puntonan hopi importante pa e desaroyo di nos Pais. Tur decision cu tuma den Gobierno ta a base di e acuerdo aki.

Comunidad por mira cu tin un Gobierno cu a haci su maximo esfuerso pa mitiga dañonan haci door di acuerdonan haci den Gobernacion anterior. A consecuencia di e ‘free for all’ cu tabatin, a bin cu investigacion, maneho nobo, Plan di Desaroyo Teritorial (ROP) 2019 y Plan di Desaroyo Teritorial cu reglamentacionnan (ROPv) pa percura cu Aruba tin planificacion duradero y balansa.

Condicion y situacion di material

Durante di e reunion den Parlamento, preguntanan a wordo haci riba entre otro, e condicion di e tankinan, tuberianan, pipanan y edificionan, pa cual Minister Lopez – Tromp a haci uzo di algun imagen pa parlamentarionan por tin un bista visual di e situacion. Pa esnan den comunidad cu kisas ta imagina nan mes un situacion cu kisas ta cla pa sigui wordo desaroya, ta importante pa tuma nota cu tur locual cu tin ta den sumamente mal estado y frustia. Kiermen niun mantencion no a tuma luga di locual a wordo priminti.

Estudio medio-ambiental

Pa locual ta e situacion y consecuencianan medio ambiental, Minister Lopez – Tromp a splica cu pa motibo cu no tin un “State of Environment of the Refinery Area of 2016” Departamento di Naturalesa y Medio Ambiente (DNM) a duna di conoce cu no ta posibel pa haci un estudio na 2020 cu por uza como comparacion entre aña 2016 -2020. Pasobra esaki no a wordo haci na 2016. Otro estudionan lo por wordo haci si, pa determina e estado actual di tereno teniendo na cuenta desaroyonan pa futuro.

Leynan di medio ambiente

Minister Lopez – Tromp a indica tambe cu no tin un ley general pa medio ambiente. Den e Algemene politieverordening ta haya e hinderverordening, hinder besluit, natuurbescherming verordening y landsverordening verbod op milieuschadelijke producten. Remarcabel ta cu den tur e añanan cu hopi tabata wordo bisa y papia di medio ambiente den gobernacion anterior, en realidad e leynan aki no a ricibi prioridad. Por uza e ehempel di e proteccion di e 16 areanan cu despues di hopi aña, apenas algun luna pasa ex Minister Otmar Oduber a keda cla cu ne.

ROPv 2019 ta tene cuenta cu medio ambiente y normanan di proteccion di naturalesa y medio ambiente. Den esaki ta indica e actividadnan cu lo por tuma luga riba tereno di e refineria teniendo na cuenta cu normanan estricto medio ambiental. ROPv ta duna espacio pa diferente tipo di desaroyo, manera desaroyo di energia a traves di molinanan di biento, panelnan solar etc. contal cu cumpli cu normanan. Tur esaki ta depende di kico kier pa e Pais.

Estudio pa posibel desaroyo

Ademas, Minister Lopez – Tromp a duna di conoce cu recientemente a ricibi peticion di parti Minister President pa Ministerio conduci un sondeo riba tur posibilidad cu lo por tin pa e tereno/area y e consecuencia cu nan lo por tin pa medio ambiente. Den un forma transparente lo discuti e posbilidadnan pa e area aki y no pa e bay den un forma scondi of tapa pa comunidad manera cu a pasa na 2016 cu e acuerdo cu CITGO.

Por ultimo Minister Lopez – Tromp a bisa cu aworaki mester ta habri pa discuti riba tur posibel desaroyo na Aruba, teniendo na cuenta e ROPv, leynan di medio ambiente, SDGs y planifiacion na Aruba pa yega na un decision duradero pa nos Pais Aruba.

Comments

comments