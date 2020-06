Minister Marisol Lopez Tromp cla y raspa na lider di partido POR

Contesta di Minister Marisol Lopez – Tromp riba e carta di Lider di POR di diabierna 5 juni 2020, a base di loke a splica durante e rueda di prensa.

Partido POR

Dakota, Aruba

8 juni 2020

Referente na e carta di 5 juni 2020 cu mi a ricibi unda ta solicitando pa mi pone mi posicion na disposicion di partido POR, mi kier a informa lo siguiente.

Mi no mester keda sin remarca cu na mi opinion e procedura contra mi persona no a wordo encamina di acuerdo cu e statuten di e partido.

Si e decision ta di partijbestuur e ora ey di acuerdo cu articulo 12 sub 2 di e statuten e oproepingstermijn ta 3 dia pa esaki y cu mencion di e puntonan di agenda. Esaki claramente no a tuma lugar cual ta haci e oproeping, reunion y pues tambe automaticamente e decision(nan) tuma invalido y nulo.

Articulo 12 sub 6 tambe ta prescribi cu ora e topico ta trata personanan, e votacion mester ta por escrito. For di e carta no ta refleja cu esaki a sosode lo cual tambe lo tin como resultado cu e decision ta invalido.

Tambe ta asina cu e carta ta menciona cu a tuma un mocion di desconfiansa contra mi persona. Articulo 8 sub 5 di e statuten ta indica cu un motion asina ta posibel si mi lo a actua ‘in strijd met de door het congres uitgestippelde visie en programma’. Sin embargo e puntonan menciona den e carta no ta trata e visie of programma cu congreso a stipula, cual tambe dus ta haci e decision nulo.

Fuera di ta invalido e carta ta ensera un solicitud na mi persona cu no solamente juridicamente ta imposibel pero tambe contra di nos constitucion.

Ta un hecho cu un minister ta wordo nombra via un landsbesluit firma pa Gobernador y e minister una bes nombra no ta representa mas un partido politico sino mester actua segun su consenshi y na interes di e pueblo Arubano en general. Un minister no tin un partido politico como hefe, pero mester si responsabilisa su mes tegenover parlamento. Ta pesey cu ta parlamento por tuma un decision di desconfiansa contra un minister, cual lo ta e unico base pa un minister wordo retira.

Esaki kiermen tambe cu un minister no mester obedece un instruccion of solicitud di un partido politico pa entrega su funcion. Fuera di esaki tampoco un partido politico tin ningun sorto di autoridad pa instrui of solicita un minister pa no tuma cualkier decision como minister, pa no papia mes di pone un deadline pa un decision wordo tuma. Ta pesey tambe mi lo no cumpli cu e instruccion y/o deseo manera manifesta den e carta di 5 di juni 2020.

Pa loke ta trata e motibonan mes cu a conduci na e solicitud di e partido, esakinan por wordo resumi den e siguiente tres puntonan:

Cu mi no tin communicacion suficiente cu partido

E asunto di UTV/ATV’s y/o den coneccion cu Parke Arikok

Serlimar y principalmente e surseance van betaling

a. Cu mi no tin communicacion sufiente cu partido

Na mi parecer semper mi a comunica cu partido y e miembronan na un bon manera, pero ta mas cu claro cu particularmente como minister mi ta hiba un agenda basta yen cual ta haci cu tin ora mi no por reacciona di biaha riba un yamada, whatsapp of otro sorto di mensaje. Pero nunca no tabatin un postura di mi banda di no kier comunica cu partido y/o e miembronan. Pa loke ta trata solicitudnan pa presenta na reunionan, esakinan tampoco no tabata problema con tal cu mi wordo avisa cu tempo suficiente pa asina mi por ajusta mi schedule pa por atende esakinan. Naturalmente esaki no semper a logra pero tampoco por papia cu structuralmente tabatin problema di mi parti pa atende reunionan di partido y/o cu intencionalmente mi lo tabata evita di atende dicho reunionan. Pa usa e excusanan aki pa pidimi pa retira como minister ta totalmente infunda.

b. E asunto di UTV/ATV’s y/o den coneccion cu Parke Arikok

Tur persona cu un tiki comprendemento huridico lo sa cu Parke Arikok ta un stichting riba su mes y ta encarga cu e beheer di e parke. Esey ta ensera cu ta Parke Arikok ta dicidi riba loke ta pasa den parke y ta esun cu ta hiba su maneho cu mester cuadra cu e preservacion di naturaleza y medio ambiente eyden. Como minister mi a tuma nota di e decision di Parke Arikok pa cu e prohibicion di e vehiculonan aki den Parke. Como ministro di infrastructura y medio ambiente mi no tin ningun autoridad pa dicidi riba transito di vehiculonan riba caminda publico, pero mester si tene cuenta cu e decision di Parke Arikok, e areanan di proteccion manera legalmente institui y naturalmente e ROP cu ta valido na e momento aki. Den e cuadro di esakinan tambe juist a reuni cu e asociacion cu a lanta di UTV/ATV’s pa splicanan e hechonan y leynan cu ta aplicable y scucha nan preocupacionan, sin cu a dicidi riba un prohibicion pa cu nan riba caminda publico. Ta pesey e keho di partido riba e punto aki no solamente ta infunda pero tambe no na su lugar.

c. Serlimar y principalmente e surseance van betaling

Mescos cu ta e caso cu Parke Arikok e situacion huridico ta cu Serlimar ta un entidad riba su mes. Pa ley e la wordo constitui cu un directie y un raad van toezicht juist cu e intencion di sake for di e influencia politico y unda cu e mester a wordo opera na un manera eficiente y commercialmente responsabel. Manera ta conoci pa anjas largo esaki no a socede cual tambe a haci cu Serlimar ta un empresa cu ya pa largo tempo ta de facto failliet.

E situacion precario di Serlimar a bira asina complica cu directie tabata premira cu lo no por a logra di paga ni salario mas di e personal y tampoco lo por keda tene e crediteuren complaci y tabata spera cu diferente beslag lo por wordo poni bou di e empresa. Esaki no obstante cu Land Aruba debe Serlimar masha hopi placa y ni un instruccion explicito di Staten cuminsamento di maart 2020 pa urgentemente suministra Serlimar cu mas cu Afl 6 million a wordo cumpli cu ne. Diferente intentonan di Serlimar pa logra haya fondonan necesario di Pais Aruba no a logra, ni cu e solicitudad haci door di mi como minister. Land Aruba a indica cu na e momentonan aki no tin finansas pa por haci esaki.

E directiva hunto cu e raad van toezicht tabata deliberando riba 4 scenario’s:

Simplemente stop e pagonan necesario una bes cu e fondonan financiero caba;

Laga e compania bai bancarota;

Lanta un compania nobo cu lo tuma e operacion di Serlimar pero sin debe;

Pidi surseance van betaling y purba restructura y rescata e compania.

Fuera di e hecho cu e ultimo opcion ta esun mas etico y responsabel, e ta duna Serlimar e espacio financiero y instrumentonan necesario pa restructura. No ta pornada empresanan grandi na mundo ta pidi y haci uso di e instrumento di surseance van betaling.

Tur hende cu un tiki conocemento legal naturalmente sa cu un surseance tambe por resulta cu e compania toch ta wordo declara failliet, pero esey ta paso cu e compania su situacion financiero ta resulta den faillissement y no e hecho cu surseance a wordo pidi. Cu Serlimar esey no ta otro ya cu Serlimar na e momento aki ta un compania cu financieramente ta failliet y esaki door di e mal maneho cu a wordo hiba den pasado y e pagonan cu no ta tuma lugar door di Land Aruba.

Aunque ta asina cu e tarifa di Serlimar pa recoge sushi tambe mester ahusta, ya a wordo financieramente proba cu solamente e subida di e tarifa lo no ta suficiente pa saca Serlimar for di e problemanan financiero, kiermen e mencion den e carta como sifuera cu esaki ta e solucion ta eroneo. Ta diferente pasonan mester wordo tuma conjuntamente pa por rescata e empresa.

Evaluado tur e scenarionan y nan consequencianan, directie y raad van toezicht di forma unanime a dicidi pa solicita surseance van betaling. No ta autoridad ni responsabilidad di minister pa dicidi riba esey, fuera cu mirando e situacion di Serlimar esaki tabata e mihor decision pa tuma na e momento ey.

A base di e decision di directie y raad van toezicht e surseance a wordo pidi y otorga y na e momentonan aki ta wordo traha riba un plan di rescata Serlimar en conjunto cu e bewindvoerder cu a wordo apunta door di Corte di Justicia.

E plan aki naturalmente lo implica cu mester wordo corta den gastonan di Serlimar, cual claramente ta trece disgusto cerca e personanan envolvi pero esaki no mag di ta un motibo pa pidi un minister pa entrega su funcion. Cu gastonan mester wordo reduci no ta solamente un paso necesario basa riba logica financiero, pero vooral mirando e situacion financiero di Pais Aruba cu no ta duna espacio pa djies sigui tira placa den un bari sin fondo, pero tambe considerando e consehonan di CAFT cu Serlimar mester por para riba su mesun pia financiero y no depende mas di sosten di Gobierno. Tur esaki tambe ya a wordo presenta y splica na parlamento den un reunion sera diahuebs ultimo, den cual reunion e reaccion juist tabata cu ta comprende e pasonan tuma pa e empresa y ta aplaudi e intentonan cu ta wordo haci pa rescata Serlimar.

A base di tur e puntonan aki ariba menciona mi mester conclui cu e reunion teni door di partido y su decision ta nulo, loke partido ta solicita di mi persona ta carece di base legal y ta encontra di nos constitucion y finalmente e motibonan presenta ta carece di tur base.

Mi ta spera di a informa boso debidamente.

Atentamente,

drs. Marisol Lopez Tromp

Minister di Desaroyo Territorial, Infrastructura y Medio Ambiente

