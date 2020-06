Minister Marisol Lopes Tromp a reuni basta largo cu Gobernador

Minister Marisol Lopez Tromp diabierna despues di merdia a presenta na oficina di Gobernador pa e reuni y a sali te atardi. El a encontra cu prensa pafo y a duna su banda. E mandatario su prome reaccion ta cu e ta trahando duro y a keda sorprendi pa un rueda di prensa na e cede di partido POR caminda declaracion a keda haci riba su persona. Naturalmente el a sigui e rueda di prensa y awe mainta e tabata den conseho di minister den reunion y ora esaki a tuma luga su persona a keda sorprendi y babuca di e cosnan cu a keda trece riba su persona y muy particular e argumento cu a wordo duna riba su persona como motibo pa no lo por sigui den e trabou como Minister. Minister Marisol a menciona como un minister ta asina bo ta wordo nombra den e funcion akinan y esun cu bo tin cu duna cuenta na dje ta parlamento di Aruba y pueblo cu a pone nos aki y naturalmente mi ta Minister, organo mas halto di nos pais ta esun cu ta dicici riba e maneho di gobierno y minister y ta sinti tur e tempo cu a pasa y loke mi a bin ta ehecuta ta e tarea responsabilidad, metanan di cual gabinete Wever Croes a stipula pa nos haci y den mi caso como e minister di infrastructura y planificacion y medio ambiente esaki ta mi tarea y e motionan cu a wordo duna mi no ta reconoce e acusacionnan aki. Dos punto a keda trece esun di parke arikok, anan tin e beheersgebied y ta esun cu ta dicidi kende por drenta debi na e maneho cu e tin. E parti di Serlimar diahuebs merdia riba invitacion di Parlamento a pasa hunto cu directie di serlimar un reunion di dos ora y mei contestando y splicando di preguntanan pa tur loke ta parti financiero di serlimar denun forma habri y transparente y loke mester duna na e organo mas halto di nos pais y tabata un reunion porta cera, pa duna informacion interno, manera tur hende sa mi a hereda un situacion cu e compania ta tecnicamente bancarota y esei ta loke nos ta luchando tur dia pa rescate, y pa wak awe cu esei ta un di e motibonan cu mi tin cu baha como minister pasobra e compania encuestion y su miembronan ta esun cu ta dicidi y no ta un departamento di Gobienro y no ta un luga kende ta pone y kita den e caso aki Serlimar a dicidi di lo recuri na e compania ta haya un espacio pa por regla su asuntonan na esnan cu e debe y regula y drecha e organisacion.

Comments

comments