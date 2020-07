Minister Marisol: Debi cu e informenan no ta bon stipula den otro e parti di spearfishing no por a conta cu mi apoyo

Minister Marisol Lopez Tromp durante un conferencia di prensa a toca e tema di spearfishing unda tin varios persona ta practica esaki aunke e ta prohibi pa ley, y dos colega minister a trece dilanti den prensa cu nan ta trahando pa basta tempo caba riba un ley pa cu e excepcionnan cu nan ta desea di haci pa esnan cu ta haci spearfishing pa biba cu ta come di dje. Sinembargo a keda treci dilanti cu mi persona no lo kier firma pa un cierto documento keda cla pa wordo permiti pa haci esaki, y ma haya basta pregunta for di esnan cu ta den e mundo di spearfishing y mi kier aclaria. Como Minister di asuntonan di medio ambiente claro mi ta e prome yama pa nos leynan wordo respeta pa loke ta naturalesa y medio ambiente y nos tradadonan internacional cu Aruba ta forma parti di dje, si kier bin cu un cambio den e ley manera cu e ta e caminda indica pa haci esaki ta parlamento di Aruba unda eventual cambio proponi ta keda discuti y dicidi abase di conseho y loke ta posibel. E no ta asina cu awor aki tin un ley ta bay wordo trata den parlamento sinembargo a trece padilanti den un ocasion mirando e situacion cu nos tin awor aki di covid tanto e minister di husticia y minister di transporte y agricultura a menciona cu ta desea pa bin cu un maneho pa tolera esaki sosode y den caso a stipula un sorto di nota di maneho y e documento aki ta loke nan a pidi mi firma abou. Minister Lopez Tromp a menciona e maneho si e mester firma cualkier documento e ta pidi conseho y muy particular di nos departamentonan y comision di flora y fauna kico ta nan opinon riba e excepcion cu e coleganan kier haci, den cuadro di esaki a reuni cu nan y nan a trece dilanti cu claro nos tin cu proteha nos naturalesa flora y fauna pero e parke maritimo piscanan cu ta proteha. Pero a trece dilanti cu si kier haci excepcion mes pa algun persona cu ta haci e spearfishing di profesion y ta depende pa trece pan riba mesa pe, mester tin algun condicion y esaki a stipula, unda e grupo aki mester ta bon difini kende nan ta, registra y lo ta e grupo cu ta haci esaki y un cantidad di condicionnan mas. Debi cu esaki no ta stipula y ancra como tal den loke a wordo treci padilanti e ta keda habri na kende tur por practica esaki y esaki no ta e intencion, y e manera cu el a keda trece dilanti no por a conta cu mi apoyo tampoco.

