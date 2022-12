Diamars mainta Minister Maduro di Finansa compaña pa expertonan di Departamento di Impuesto DIMP y di Departamento di Legislacion a asisti na e reunion yama pa e Comision Financiero di Parlamento pa brinda informacion riba e ‘Plan di Impuesto 2023.’ Siman pasa e ley a yega Parlamento y awor cu e Parlamentarionan ta formulando nan preguntanan por escrito promer cu e debate publico por tuma luga, ta un bon momento pa e Comision Financiero por haya informacion mas detaya riba e cambionan proponi.

Presentacion cu splicacion

Minister Maduro a duna un introduccion y a splica e motibo pa presenta e ‘Plan di Impuesto 2023,’ sigui pa Directora di DIMP cu a duna un presentacion amplio di e contenido di e ‘Plan di Impuesto 2023’ y a pone extra atencion na e cambionan cu a wordo haci teniendo na cuenta e conseho duna pa Raad van Advies, e criticanan y e sugerencianan cu a bin fo’i sector priva.

Lo tin un Nota di Cambio

Ehecutivo di Departamento di Legislacion a splica cu ta preparando un Nota di Cambio pa presenta esaki promer cu e debate publico. Ta trata di cambionan tecnico y splicacion mas amplio riba cierto puntonan di e ley.

Hopi pregunta cu a haya contesta amplio

Parlamentarionan presente a haci diferente pregunta cu a haya contesta amplio di e team di experto presente. Tabata tin pregunta riba, por ehempel, cumplimento cu pago di impuesto, inflacion, other accomodations, compensacion pa pensionado, salario usual pa director, pensioen den propio negoshi, BBO na frontera, etc. Hopi ta preguntanan cu a wordo lansa tambe pa gremionan comercial den prensa of por escrito, pa cual e Parlamentarionan por a haya un splicacion amplio di e expertonan cu a traha riba e cambionan presenta den e ‘Plan di Impuesto 2023.’

Ta warda pregunta oficial pa prepera pa e debate publico

E siman aki Parlamento lo caba di formula nan preguntanan pa manda nan oficialmente pa Gobierno, cu lo percura pa e contestanan. Asina cu Parlamento ricibi e contestanan, lo por bay over na e debate publico cu lo ser yama pa Presidente di Parlamento probablemente den e siman di 12 pa 16 di december.