Den e aula di Universidad di Aruba, Minister Xiomara Maduro encarga cu Finansa y Cultura a duna un presentacion ‘Inclusion Financiero di Hende Muhe, un reconteo historico’, den e conferencia ‘Strong Women Choose to Challenge’.

Durante su presentacion, Minister Maduro a presenta un bista historico di e posicion di hende muhe na Aruba cu den comienso di 1900 tabata vlechtdo di sombre, ama di cas of nana. Hopi hende muhe no tabata tin entrada. Ta den aña 1907 y 1927, ora cu hopi hende homber a bay traha na Colombia, Venezuela, Cuba etc, e ora un 73,5% di e hende muhe na Aruba tabata traha como panadero, pikido di salo, cunukero, maestra, negoshante, enfermera, labandera y bendedo di pisca. Ora cu Lago a habri den aña 1947, un gran cantidad di hende muhe a bira ama di cas y solamente 7.2% tabata traha.

E mandatario a duna un bista riba con cu tempo e hende muhe a lucha pa haya pago igual y tambe pa e trahado publico femenino por a conserva su trabou despues di casa of biba hunto. Te cu aña 1992 tabata asina. Despues e hende muhe a haya mas oportunidad y a crece den posicion nan clave den e sector financiero, cuminsando na e escogencia pa sigui un estudio den finansa. Minister Maduro a ilustra con e hende muhe ta ocupando puesto nan financiero importante den gobernacion, aparato publico y den mundo di comercio. Ta un satisfaccion pa wak con mas y mas hende muhe ta tuma e reto pa haci un carera den sector financiero di nos Pais. Ainda tin area na unda tin mas espacio pa nos hende muhe profesional, manera den hunta di supervision nan unda te ainda ta solamente 6% ta hende muhe.

Minister Maduro ta gradici tur esnan cu a atende e seminario y tambe Universidad di Aruba pa a organisa e tremendo evento aki cu ta stimula nos hende muhe nan pa sigui scohe pa reta nan mes pa sigui crece y desaroya nan potencial.

