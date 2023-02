E siman aki Parlamento di Aruba a trata e ley den cual ta caba di formalisa e donacion cu Gobierno a haci durante e pandemia na Qredits pa asina e instancia aki, cu ta brinda microcredito na companianan chikito, por a yuda mas di 100 compania chikito pa por surpasa e pandemia. Ta trata di un suma di 200 mil florin cu a wordo duna na Qredits pa asina nan por a brinda 3 miyon florin na microcredito na un interes hopi reduci na mas di 100 compania chikito cu tabata tin un nececidad grandi pa yega na fondo pa por sigui cu nan negoshi den e pandemia. Minister Maduro ta lamenta cu awo cu mester caba di formalisa e donacion haci na Qredits, oposicion ta scoge pa pone un nubia scur riba e yudansa cu Qredits a duna na mas di 100 compania chikito na Aruba durante e pandemia.

Qredits ta un compania serio cu a saca un man pa yuda den pandemia

Durante e debate publico oposicion a cuestiona ta pakico a haci donacion na Qredits y no na otro instancia. Minister Maduro a splica cu Qredits a manda un peticion pa subsidio basa riba e necesidad grandi cu tabata tin na e momento di pandemia cerca companianan chikito na Aruba. Ta conoci cu ta masha dificil pa companianan chikito haya credito na banconan comercial y den pleno pandemia esaki a bira mas dificil. Qredits banda di ta specialisa den microcredito na companianan chikito, ta brinda guia special tambe na e companianan chikito, algo cu otro instancianan no ta brinda. E mandatario a expresa cu ta di lamenta cu oposicion kier pone nubia scur riba Qredits, ya cu esaki ta un compania estableci desde aña 2017 na Aruba, cu hasta Mike Eman tabata profila cune den su glossy magazine ‘Aruba Dushi Tera,’ y cu recientemente a keda bishita pa SA Maxima cu ta boga pa mas inclusion financiero di compania chikito por medio di microcredito. Gobierno a traha cu un compania serio, cu a saca un man pa yuda mas di 100 compania chikito cu un microcredito na interes reduci pa nan no mester a bati bancarota memey di e pandemia. Pesey ta hopi lamentabel cu oposicion awo kier pone un nubia scur riba Qredits.