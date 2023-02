Siman pasa Parlamento a trata e ley pa formalisa e donacion di 200 mil florin haci na Qredits pa durante e pandemia e compania por a brinda 3 miyon florin na microcredito na 100 compania chikito cu tabata tin necesidad di fondo pa por a surpasa e pandemia. Durante e reunion Parlamentarionan Croes, Dowers, Do Santos y Wyatt Ras a tuma un postura masha negativo riba e yudansa cu a wordo brinda via Qredits. Nan a tilda Minister Maduro di a haci fraude, di a haci algo contra nos leynan y un cantidad di acusacion sin base. Ta bisto cu nan no kier a haci nan trabou debidamente y a opta pa simplemente purba traha un nubia scur riba e yudansa duna na Qredits y na 100 compania chikito cu ta forma e weso di lomba di Aruba su economia. Anto tempo di AVP den Gobierno si Qredits tabata bon Mike Eman haci propaganda den su revista ‘Aruba Dushi Tera’ pa gana voto den eleccion 2017. Mike tabata tin hasta un contract cu Qredits y a regala Qredits 350 mil florin y tur hende cu awe ta critica a keda ‘muisstil.’

Parlamento tabata debidamente informa

Locual cu ningun Parlamentario di AVP kier bisa Pueblo ta, cu Parlamento tabata debidamente informa riba e yudansa cu Gobierno a duna Qredits. Minister President y Minister di Finansa y Asunto Economico e tempo eynan a manda un carta fecha dia 1 di juni 2020 pa splica na placa chikito ki tur yudansa ta wordo duna, incluso e yudansa via Qredits. Den e carta hasta a referi na e hecho cu mester formalisa e yudansa y cu lo presenta esaki den cambio di ley di presupuesto 2020. Cu masha poco molester, e Parlamentarionan di AVP por a laga busca den e registro na Parlamento y haya e carta aki pa nan por tabata debidamente informa pa e debate publico. Lamentablemente Parlamentarionan di AVP a scoge pa no haci nan trabou y pa just bruha tera y descredita e yudansa na Qredits.

AVP a vota pro pa Presupuesto 2020 incluso yudansa na Qredits

Algo otro cu e Parlamentarionan di AVP tampoco kier splica Pueblo ta, cu e 200 mil florin cu cual a yuda 100 compania chikito via un donacion na Qredits tabata debidamente presupuesta. E fondonan aki tabata den Presupuesto 2020 cu a keda aproba unanimamente pa Parlamento di Aruba. Esey kiermeen cu tur Parlamentario di AVP a vota pro pa Presupuesto 2020, pues nan a vota pro pa Qredits haya yuda e companianan cu microcredito pa surpasa e pandemia. Esaki ta haci cu Fraccion di AVP, specialmente Parlamentarionan Dowers y Wyatt Ras cu tambe a bay de acuerdo pa aproba Presupuesto 2020, mes a duna e base legal pa Qredits haya donacion pa por a yuda 100 compania chikito cu microcredito pa surpasa e pandemia. Awo cu diripiente despues di 3 aña nan kier critica, tilda y cuestiona, ta señal di nan mala fe politico y no seriedad den nan trabou como Parlamentario. Parlamentarionan di AVP kier just pone nubia scur riba Qredits y e 100 compania chikito cu a haya un yudansa cu nan mes a aproba.

AVP a uza Qredits pa haci propaganda y no pa yuda compania chikito

E parti mas lamentabel di e Parlamentarionan di AVP ta cu nan ta critica y purba descredita e yudansa cu Gobierno a duna na Qredits, siendo cu ora AVP tabata den Gobierno, nan lider Mike Eman tabata tin un contract cu Qredits pa regala nan 350 mil florin y tambe a uza Qredits pa haci propaganda den su revista ‘Aruba Dushi Tera’ pa gana voto den Pueblo y no pa yuda companianan chikito. Awo cu e pandemia a trece un necesidad grandi pa companianan chikito, ta lamentabel pa mira e AVP di Mike ta critica y desprestigia e trabou cu Qredits a haci cu e yudansa di Gobierno. Di e manera aki AVP y Mike a bolbe mustra cu nan no tin bienestar di Aruba na pecho. Nan a djies uza Qredits pa haci propaganda pa gana voto den eleccion na aña 2017.