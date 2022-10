Minister Maduro di Finansa a tuma nota di e articulo di AHATA den cual Gobierno ta wordo tilda di ta haci ‘fundraising’ cu e Plan di Impuesto 2023.’ E mandatario ta lamenta cu AHATA ta scohe pa uza e termino eynan pa referi na un plan pa yega na un sistema fiscal husto y simpel pa Aruba. Mas aun ta di lamenta cu AHATA ta lubida ta pa kende Gobierno durante pandemia a haci ‘fundraising’ na Hulanda creando un debe grandi cu awe ta pisa riba cartera di full un Pais.

Ta bon pa AHATA corda cu Gobierno a traha mas di 900 miyon florin na debe cu Hulanda di cual mas di 700 miyon florin a bay pa yuda comercio paga su trahadornan. Un gran parti di e placa aki a bay pa paga salarionan den e sector di turismo na companianan cu tambe ta forma parti di AHATA. E placa aki cu, entre otro, AHATA mes tabata pidi pa firma p’e pa caba, mester wordo paga bek. Hulanda no ta regala placa. Gobierno mester genera e placa pa paga bek tur e ‘fundraising’ cu a wordo haci cerca nan. Ta esaki ta e realidad financiero di Aruba y cu cada un di nos mester trata cun’e.

Como Minister di Finansa, e ta nos responsabilidad pa busca solucion pa full un Pais. Pa e motibo aki nos no por limita nos mes na haci locual un hende, un instancia of un grupo ta propone. Gobierno ta busca solucion pa full un Pais y no solamente pa un grupo of sector di nos Pais. Gobierno a haci ‘fundraising’ pa yuda AHATA su miembronan tambe y pa e motibo aki Minister di Finansa ta spera cu AHATA tambe por contribui na un manera positivo pa yega na solucion na bienestar di full Aruba.