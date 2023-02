Recientemente a tuma luga na Archivo Nacional Aruba e di dos encuentro cu gruponan di interes (stakeholders) riba Sclavitud na Aruba. Un topico cu Minister Maduro a cuminsa elabora riba dje mirando e movecionnan cu tin den Reino Hulandes riba e topico di 160 aña di Abolicion di Sclavitud den Reino Hulandes dia 1 di juli 2023, y e necesidad pa por tin mas conocemento den comunidad di Aruba su historia di sclavitud. Hunto cu diferente ‘stakeholders,’ Minister Maduro a cuminsa traha riba un agenda di conscientisacion riba e topico di Sclavitud na Aruba pa asina ora e momento di despensa yega, nos por ta consciente di esaki. Sinembargo na december 2022, na un manera casi inespera, Minister President Mark Rutte a brinda despensa pa e historia di Sclavitud den Reino Hulandes. Esaki a trece cune, un urgencia mas grandi pa envolvi tur instancia y persona di interes dentro di nos comunidad cu lo por contribui na engrandese e conocemento di comunidad riba e topico di Sclavitud na Aruba.

Durante e segundo encuentro cu ‘stakeholders,’ Minister Maduro a informa cu den e despensa brinda pa sr Rutte a referi na “een komma en geen punt,” indicando cu e despensa brinda no ta e final sino e comienso pa papia riba e topico di Abolishon di Sclavitud den Reino Hulandes. Hunto cu e despensa aki ta papia di reparacion pa cual Hulanda ta pone 200 miyon euro disponibel pa un periodo di 10 aña pa aloca na proyectonan cu tin di e haber cu e topico. Kico exactamente lo ta e proyectonan y cuanto cada Pais den Reino lo haya como reparacion, ainda no ta conoci. Ta importante pa cada Pais delinea kico nan ta haya importante como proyecto y pa cu esaki ta importante pa haya scucha di varios instancia y persona den comunidad kico ta nan sugerencia. Pa Aruba te cu awor, Hulanda a duna su compromiso pa algun proyecto keda realisa. Ta trata di e construccion di e statua dedica na e catibo Virginia Dementricia na e retonde di Paperclip, e imprenta di e buki ‘Slaven Zonder Plantage’ como material educativo pa scolnan, y e digitalisacion di e archivonan colonial na Archivo Nacional Aruba. Na mes momento Hulanda a anuncia cu tin dos fondo Hulandes Mondriaanfonds y Fonds voor Cultuurparticipatie, cu tin fondo disponibel pa instancia of persona por realisa proyectonan cu tin di haber cu conscientisacion riba e topico di sclavitud. Pa mas informacion por recuri na e respectivo website di e fondonan aki.

Durante e encuentro a brinda un bista di actividadnan cu ya caba ta wordo prepara pa conscientisa comunidad riba e historia di sclavitud na Aruba. Archivo Nacional Aruba lo presenta e exposicion ‘Ken nos ta’ riba Dia di Himno y Bandera cu ta toca un parti chikito di sclavitud na Aruba. UNOCA den colaboracion cu Archivo Nacional Aruba y Biblioteca Nacional Aruba lo sigui expande e informacion di e tema sclavitud riba e plataforma digital Coleccion.aw. UNOCA tambe ta preparando un ‘open call’ pa yuda artistanan cu obranan di arte tocante sclavitud. Ministerio di Cultura di su banda lo percura pa compila e agenda di actividad y haci esaki conoci, brindando ‘exposure’ mediatico na e actividad pa asina comunidad por ta na altura di e eventonan di conscientisacion. Tur presente a haya oportunidad pa manda nan idea y sugerencia pa asina por compila e agenda necesario pa conscientisacion, cual tabata e meta di e di dos encuentro.

Minister Maduro ta gradici tur cu a acepta e invitacion pa hunto pensa riba con ta e miho manera pa conscientisa nos comunidad riba e topico di Sclavitud na Aruba. E mandatario ta gradici tur instancia y persona pa nan aporte valioso, specialmente sr. Luc Alofs y sra. Yolanda Richardson pa nan experticio y guia positivo den e encuentronan cu e gruponan di interes. Si tin instancia of persona cu ta desea di contribui cu idea por manda un mail na [email protected] .