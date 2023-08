Recientemente, sra. Rhoda Marlene Lampe, miho conoci como Marlene, a celebra 45 aña den servicio di Gobierno di Aruba, trahando na Departamento di Cultura. Pa e bunita ocasion aki Minister Maduro a repasa hunto cu Marlene, su famia y coleganan, e trabounan haci pa Marlene cu hopi dedicacion y amor na bienestar di cultura di Aruba.

Na un edad hoben Marlene a cuminsa traha dia 9 di augustus 1978 y a haya e oportunidad unico pa cuminsa traha hunto cu e legendario Hubert ‘Lio’ Booi (d.f.m.), den e organisacion nobo cultural e tempo eynan, Instituto di Cultura (ICA). E organisacion aki a nace pa fortalece aprecio pa e balornan cultural di nos isla. Eynan Marlene a cuminsa como ‘schrijver’ y a traha cu varios artista local, artesano y actor, cu e inspiracion y guia di Lio Booi. Marlene semper a aprecia e contribucion di e legendario Lio Booi na su desaroyo y ta anima pa sigui promove e identidad cultural di Aruba.

Pa Marlene, su trabou den cultura no ta solamente un obligacion, pero ta un pasion y amor grandi pa su isla. Marlene a sa di desaroya su mes pa asina lidera varios proyecto y a forma parti di varios actividad pa promove e cultura di Aruba. Marlene tabata un di e personanan cu tabata yuda organisa Watapana Festival cu a bira despues Bon Bini Festival. Marlene a forma parti tambe di SAC guiando Aruba su Carnaval y a yuda tambe den e organisacion di Aruba Jazz and Latin Festival.

Cu tempo Marlene tambe a conoce e cambionan cu a hiba na Departamento di Cultura manera nos conoce awendia. Na aña 2008, Instituto di Cultura a bira Departamento di Cultura Aruba (DCA) y Marlene a keda asigna pa coordina diferente proyecto den seccion di Implementacion. Den e ultimo añanan, Marlene tabata tin na su encargo pa organisa e actividad di ‘San Juan Dera Gay’ pa e scolnan preparatorio y basico. Marlene a colabora tambe cu su coleganan di Seccion di Implementacion di DCA pa organisa e proyectonan di Arte di Palabra, Gang di Arte, Contacto Cultural y diferente proyecto di e GO- y NGO-nan. Marlene tabata miembro tambe di Comision Celebracion Dianan Nacional (CCDN). Marlene tin un trayectoria largo di trabou na bienestar di Aruba su Cultura cu ta di aprecia, y awo na october Marlene lo ta bahando cu su pensioen bon mereci.

Minister Maduro, den nomber di Gobierno di Aruba, ta felicita y gradici Marlene pa e 45 aña dedica na un trabou cu amor y pasion pa Aruba su cultura. E mandatario ta desea Marlene tur clase di exito. y ta record’e cu Departamento di Cultura Aruba semper lo ta su cas.