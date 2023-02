E edificio monumental di ex Botica Ariba situa na Steenweg 19 a wordo restaura parti paden pa asina por yama bon bini na Koal Restaurant. Tabata na november 2021 cu Monumentenfonds hunto cu Monumentenbureau a percura pa e monumento di ex Botica Aruba a haya un renovacion di casco, cu ta renovacion di e parti pafo di e edificio. Di e tempo eynan Monumentenfonds tabata buscando un huurdo pa asina por renoba e parti paden tambe di e edificio monumental aki, y recientemente a yega na un acuerdo cu sr. Albert Raven y sr. Tommie Rensen pa Koal Restaurant por establece su mes den e edificio di ex Botica Aruba.

Den su discurso Minister Maduro a recorda tur presente, cu cada biaha cu un monumento keda restaura den su gloria, esaki ta conta su historia. E mandatario a comparti un tiki di e historia di e monumento aki, splicando cu e edificio situa na Steenweg 19 a keda construi den añanan 20 pa sr. Addison Croes den feliz memoria. Sr. Addison tabata un comerciante cu a construi varios di e edificionan historico cu tin ainda na Aruba. Sr. Adisson, hunto cu sr. Gustave Nouel tambe den feliz memoria, a habri Botica Aruba, un di e prome boticanan na Aruba. Na e botica aki a traha pa hopi aña e conocido boticario Steenmeyer, cu a nifica hopi pa Aruba como boticario y tambe riba e tereno di musica. Botica Aruba a tene su portanan habri pa 50 aña y despues Palais Hindu a cumpra e edificio aki y El Mercado a habri su portanan. Despues cu esaki a cera su portananan y a wordo poni na benta, Monumentenfonds a mira e balor y e importancia di e edificio y a cumpra esaki. Cu yudansa di, entre otro, Monumentenbureau a logra pa haci e restauracion posibel te cu awe por yama huurdo nobo bon bini. Steenweg 19 awor por sigui conta su storia no solamente na local, pero tambe na turista cu pasa disfruta di e bunita restaurant den un edificio monumental.

Minister Maduro ta felicita y gradici Monumentenfonds, Monumentenbureau y tur compania cu a yuda pa haci e proyecto aki posibel. E mandatario ta gradici Koal Restaurant pa mira e importancia pa sigui duna un monumento bida y establece nan restaurant nobo den Steenweg 19. Minister

Maduro ta desea sr Raven y sr Rensen tur clase di exito cu nan negoshi nobo. Danki pa kere den Aruba y su monumentonan.