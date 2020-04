Minister Maduro ta felicita Banco Central di Aruba y Aruba henter cu e prestigioso premio internacional

Minister Xiomara Maduro ta felicita Banco Central di Aruba (CBA) cu e tremendo noticia di International Bank Note Society (IBNS) cu Pais Aruba a gana e prestigioso premio di ‘Bank Note of the Year Award’ pa e aña 2019. E mandatario ta bisa cu esaki ta un tremendo noticia pa Pais Aruba, specialmente den e tempo sumamente dificil aki.

Serie di biyete nobo ‘Bida na Aruba’

Na juni aña pasa CBA a introduci un serie di 5 biyete nobo ‘Bida na Aruba’ y a participa cu e serie di biyete pa prome bes den un competencia internacional di IBNS. IBNS ta un organisacion educativo cu tin como meta pa promove, stimula y desaroya estudio di biyete y moneda di rond mundo riba tereno di educacion, ciencia y historia. Tambe IBNS ta otorga un premio ‘Bank Note of Year Award’. E premio aki ta reconoce logronan sobresaliente den diseño, parti artistico, tecnico y e seguridad inovativo di un biyete nobo. IBNS tin mas cu 2.000 miembro den mas cu 90 pais.

Aruba su biyete nobo di 100 florin a gana e premio prestigioso

Aruba su biyete di 100 florin a gana e premio prestigioso internacional ‘IBNS Bank Note of the Year Award 2019’. IBNS a nomina 20 biyete nobo di diferente Pais pa por gana e premio. E nominadonan a wordo categorisa den cuater continente (Africa, Asia, Australia y Europa), 5 Pais, di cual 4 ta den region Caribe. Cu hopi orguyo e mandatario a tuma nota cu Pais Aruba a competi y a gana Paisnan grandi manera, Irlanda del Norte, Suisa y Norwega. Paisnan cu a yega di gana e premio ‘Bank Note of the Year’ ta Canada (2018), Suisa (2017 & 2016), Nueva Zelandia (2015), Trinidad & Tobago (2014), Kazakhstan (2013, 2012, 2011), Uganda (2010), Bermuda (2009), Samoa (2008), Canada (2007), Comoros (2006), Islanan Faroe (2005) y Canada (2004).

Aruba ta sumamente orguyoso

Minister Maduro ta subraya cu Gobierno y Aruba henter ta sumamente orguyoso cu nos biyete di 100 florin a ricibi un reconocemento internacional. Nos biyetenan ta e refleho di e celebracion di Bida na Aruba, ta promove e bunitesa di Aruba su flora y fauna, patrimonio cultural, monumentonan y lugarnan prominente na Aruba. Ademas e carateristicanan inovativo di seguridad ta yuda nos proteha e falsificacion di e biyetenan. Cu enorme satisfaccion e mandatario a tuma nota di e bunita palabranan di IBNS na su miembronan pa considera Aruba su exito como ehempel ora diseña y promove nan biyete.

Palabra di felicitacion na CBA

E mandatario ta felicita e funcionarionan di Banco Central di Aruba y henter e team di artistanan local y sector priva cu a traha riba e bunita diseño di e biyete di 100 florin. Minister Maduro ta enfatisa cu pueblo henter ta sumamente contento y honra cu un di e simbolonan di nos identidad a ser reconoce internacionalmente. Pabien Aruba! Pa mas informacion por bishita www.theibns.org.

