Durante e biahe pa atende IMF Spring Meetings na Washington DC, Minister Maduro a reuni cu e representantenan di Reino Hulandes na IMF, sr. Paul Hilbers y na Banco Mundial, sr. Koen Davidse. E mandatario a splica con ta bayendo cu Aruba su recuperacion, kico ta e retonan nos dilanti y a indica cu Aruba, mescos cu hopi otro pais, ta buscando fondonan special pa por recupera di e pandemia. Minister Maduro a splica cu Aruba ta buscando un manera pa por organisa nos portfolio di debe externo na un miho manera. Sigur pa Aruba cu ta fia placa riba mercado internacional, ta masha importante pa organisa nos debe externo di un manera cu e no ta afecta e capacidad di pago di nos Pais. Aruba tin un bon ‘trackrecord’ di pago di su debe y ta conoci riba e mercado pa ta un fiado serio y prudente. Sinembargo pa por a surpasa e pandemia, Aruba a crea 916 miyon florin na debe cu Hulanda cu mester wordo paga bek. Aruba ta buscando opcionnan pa refinancia e debe aki na un manera cu e no ta afecta e capacidad di pago di nos Pais. Mirando cu IMF y Banco Mundial tin diferente programa pa yuda Paisnan supera e daño haci pa e pandemia, Minister Maduro a dicidi pa toca e tema di refinanciamento di Aruba su debe en general y particular e debe cu Hulanda cu e representantenan di Reino Hulandes na IMF y Banco Mundial.

Aruba por conta cu yudansa den forma di Asistencia Tecnico

Mester bisa cu Aruba no por conta cu fondonan special di IMF of Banco Mundial pa yuda den e fase di recuperacion di e pandemia y tampoco pa por refinancia nos debe externo. Motibo ta cu Aruba ta forma parti di Reino Hulandes y como cu Reino Hulandes ta donor di IMF y Banco Mundial, e Paisnan den Reino mes no por conta cu e yudansa for di e fondonan special aki. Locual cu si Aruba por conta riba dje, ta e yudansa den forma di Asistencia Tecnico di IMF y Banco Mundial. Aruba a bin ta haya hopi yudansa tecnico e ultimo tempo riba tereno fiscal, presupuestario y ta conta cada aña cu e evaluacion economico y financiero di e Article IV Mission di IMF. E aña aki tambe Banco Mundial lo ta yudando Aruba cu un ‘Expenditure Review,’ den cual asistencia tecnico ta wordo brinda pa repasa e gastonan di gobernacion y duna recomendacion con pa organisa esakinan na un manera mas eficiente y eficaz cu e meta pa reduci gasto di gobernacion.