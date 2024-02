Siman pasa Conseho di Minister a reuni cu un delegacion di Senadornan di Eerste Kamer di Hulanda cu ta forma parti di e comision fiho pa relacionnan den Reino.



Pa e ocasion aki Minister President Evelyn Wever-Croes den nomber di Gobierno di Aruba a duna un presentacion den cual a repasa algun informacion y cifranan cardinal cu ta mustra unda Aruba ta para na e momento aki. Despues di e presentacion, tabata tin oportunidad pa e miembronan di Eerste Kamer haci pregunta y e Ministernan a percura pa brinda contesta amplio pa asina e Senadornan por ta bon informa di tur esfuerso cu ta wordo haci na bienestar di Aruba.Na final di e reunion Minister Maduro a haci uzo di e oportunidad pa expresa su opinion riba nos Reino Hulandes, bisando: ‘Ik geloof in het Koninkrijk. In onze verschillen schuilt zich de kracht van het Koninkrijk. Alleen moeten we beter met elkaar omgaan, en zelfreflectie is daarbij goud waard. Het Koninkrijk is goud waard.’Cu e expresion aki Minister Maduro kier a pone enfasis riba e importancia pa den Reino Hulandes nos siña conoce y trata otro miho y realisa cu ta nos diferencia ta locual ta haci e Reino Hulandes uno fuerte. Locual cu falta ainda ta reflexion propio cual ta bal oro, ya cu Reino Hulandes ta bal oro.E reflexion aki den Reino Hulandes sigur ta importante den e discusionnan cu ainda ta wordo hiba entre Aruba y Hulanda pa pago di e fianza di 915 miyon florin cu Aruba a ricibi di Hulanda como yudansa financiero pa surpasa e pandemia di COVID-19. Riba e suma aki Hulanda ta cobra Aruba un ‘strafrente’ di 6.9% cu lo costa e Pueblo di Aruba 300 miyon florin, siendo cu Hulanda por y a brinda un interes hopi mas reduci na otro Paisnan den Reino Hulandes. Manera ta conoci, algun miembro di Senado Hulandes tambe ta considera cu e cobransa di e ‘strafrente’ aki no ta na su luga y pa e motibo aki a bin ta cuestiona esaki fuertemente.Na opinion di Minister Maduro, Aruba su situacion por ta diferente cu e otro Paisnan den Reino Hulandes, pero mester recorda semper cu ta e diferencianan aki ta locual ta haci Reino Hulandes fuerte, y ta nan ta pone cu e Reino Hulandes ta bal oro. Cu un tiki reflexion propio, den Reino Hulandes por realisa cu un ‘strafrente’ pa Aruba no ta su luga.