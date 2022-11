Riba e promer dia di trabou di Minister President y Minister di Finansa na Hulanda, e mandatarionan a reuni cu Parlamentarionan Hulandes cu ta miembro di e Comision Fiho di Relacion di Reino di Tweede Kamer pa asina brinda e presentacion di Aruba su finansa publico.

Como cu den e Comision aki di Tweede Kamer ta trata topiconan cu ta relevante pa gobernacion di Pais Aruba, ta importante pa su miembronan por ta na altura di e situacion financiero di Aruba. E ta necesario tambe pa nan por wordo poni na altura di tur esfuerso cu ta wordo haci na Aruba pa por recupera stabilidad financiero despues cu e pandemia a afecta nos Pais su economia y finansa publico.

Den e presentacion titula ‘Aruba terug op ‘t goede spoor,’ a brinda e Comision un bista financiero di Aruba na man di algun indicator financiero y tambe a repasa algun mito cu ta existi brindando e informacion corecto basa riba e hechonan. Por ehempel, e mito cu Aruba no ta cumpli cu normanan financiero acorda cu Hulanda, cu Aruba no a baha gasto di personal, cu Aruba ta subi gasto y belasting so, tur a wordo descarta mustrando y ilustrando e cifranan corecto al respecto.