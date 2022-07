Den un encuentro publico na Parlamento diahuebs ultimo, Parlamentario Eman a cuestiona cu Gabinete Wever-Croes ta bin cu yen di medida pa motibo di mal maneho financiero. Ta lastima pa mira sr. Eman bolbe recuri na e retorica cu ora cu partido MEP ta den Gobierno, Pueblo ta haya medida. Parlamentario Eman ta lubida pa menciona cu ta danki na su mal maneho financiero como ex Minister President di Aruba, awe Pueblo ta sufri keto bay. Sr. Eman mester corda pa splica Pueblo riba su lista di 24 medida cu ela bin cune riba lomba di Pueblo pavia di su desaster financiero.

Medida nr 6 pa kita gelijkbedrag di pensionado

Por ehempel, Mike no ta splica cu medida nr 6 riba su lista di 24 medida pa Pueblo, tabata pa kita e gelijkbedrag pa tur pensionado di gobierno cu ta baha cu pensioen despues di 1 di januari 2015. Hopi pensionado te ainda ta keda babuca pa haya sa di e medida aki cu Mike a pasa den silencio na 2014. Asina mes cu Eman a laga paga 3 compania di publicidad 6 miyon florin, e no a percura pa informa e pensionadonan cu ela kita e placa aki di nan pa por drecha su mal maneho financiero.

Medida nr 21 pa hisa edad di pensioen

Di mes manera, Parlamentario Eman no ta splica tampoco cu e como ex Minister President di Aruba ela bin cu e medida pa subi edad di pensioen na 65 aña pa asina tapa su mal maneho financiero. E tempo ey Eman a yena tribuna di Parlamento cu publico bisti na t-shirt berde cu e lema ‘Danki Mike pa salba nos pensioen’ y awe e mesun Mike no kier bisa cu e mester a hisa edad di pensioen danki na su propio mal maneho financiero.

Cu e debe cu Eman a crea no tin placa pa revoca medida

Awe debi na e debe cu e propio Mike Eman a crea den su momento como Minister President di Aruba, Gobierno no tin placa pa por haci cambio y paga e gelijkbedrag na e pensionado cu a keda perhudica pa e medida aki di Eman. Debi na e debe cu Eman mes a traha, awe tampoco tin espacio financiero pa por draai bek e edad di pensioen. Pesey Pueblo mester paga bon tino pa no laga Parlamentario Mike Eman bin bolbe bende Pueblo un 6 pa un 9 cu su mala maña di manipula informacion.