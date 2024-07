E ta masha notable cu ultimo tempo Parlamentario Marisol Tromp no por contene su rabia riba e hecho cu e maneho serio di Minister Maduro di Finansa pa atende cu finansa publico di nos Pais ta dunando su fruta. Un hecho cu ta wordo conclui den varios raport di expertonan financiero di Banco Central, CAFT, IMF, EBA etc etc. E hecho cu poco tempo atras hasta e Executive Director di IMF a bin te Aruba pa informa con contento nan ta cu e recuperacion di Aruba y e contenido positivo di e ultimo raport di CAFT riba e cifranan di aña 2023, parce tambe tin Parlamentario Marisol Tromp basta rabia, ya cu constantemente e ta busca algo pa critica e mandatario di finansa cune.

Tur pregunta a haya contesta

E Parlamentario a haci pregunta por escrito y den reunion publico, y Minister Maduro a contesta tur pregunta den placa chikito pa e Parlamentario por compronde, ya cu Marisol tin casi 30 aña den politica, pero lamentablemente ainda no ta domina finansa publico.

Baha rabia riba cacho

Sinembargo e Parlamentario no a keda contento cu e contestanan y a baha su rabia ta traha yen di video, tik tok, etc pa haci chercha y baha su gal riba e mandatario. Ultimo aki Marisol a recuri pa bay baha su nervio riba e cachonan y un par di puppies di Minister Maduro, bisando cu e mandatario no lo por handle ni su cachonan na cas, corda finansa publico.

Rabia ta domina Marisol atrobe

Aki atrobe Marisol ta bolbe demostra cu e no por domina su rabia y cu e ta NUL KOMMA NUL na contenido pa hiba un debate basa riba informacion financiero. Awo Marisol kier hala atencion negativo door di baha su beis riba cachonan di e mandatario. Ta e mesun rabia aki ta locual a hiba Marisol haci ful un spektakel den Parlamento y riba dje gaña cu e Vice Presidente Dammers lo a dal e na su cara. E ta un berguensa cu un politico versa manera Marisol, no por controla su rabia y pesey mester sinta gaña pa hala atencion.

Bay controla fiestanan den bo cura

Minister Maduro ta di opinion cu enves cu Marisol sinta mira e cachonan den cura di e mandatario su cas, e bay controla e fiestanan den su mesun cura. Ta eynan e berguensa ta sinta ora bo mira videonan ta circula di fiesta di tiener na Malmok yena cu alcohol y unda tur cos por. Esey ta un berguensa cu Marisol mester bay atende den su propio cura, enves di baha su rabia riba algun cacho na otro cas.