Durante e tratamento di Presupuesto 2022 oposicion lidera pa fraccion di AVP a presenta un presupuesto alternativa. Ora repasa e presupuesto alternativa ta bira bisto cu esaki no a wordo traha cu seriedad y ta djies un stunt politico.

Texto sin cifra

Un presupuesto alternativo mester indica con otro e presupuesto presenta pa Gobierno mester ta hinca den otro, unda cu den cifra ta mustra e cambionan y ta mustra e alternativa. Den e presupuesto alternativa presenta pa oposicion lidera pa fraccion di AVP ta un splicacion politico tin y no tin nada di cambio den cifra di e presupuesto presenta pa Gobierno. Ta bisa por ehempel, cu Gobierno mester bay ehecuta BVP pa baha gasto, pero no ta specifica na cual ministerio mester corta gasto y tampoco ta menciona cuanto mester corta. Ta just bisa Gobierno bay haci algo, pero den un presupuesto bo no por djies bisa algo, bo mester cuantifica locual bo kier haci den cifra. Ta un falta di seriedad di oposicion lidera pa fraccion di AVP pa presenta un presupuesto sin cifra.

No a tene cuenta cu regla di disciplina presupuestario

Den un presupuesto bo mester tene cuenta cu regla di disciplina di presupuestario (begrotingsregels) y den e texto di e presupuesto alternativa no tin nada di esaki. Banda di esaki, segun ley presupuestario, Raad van Advies y CAFT mester tira bista riba e presupuesto. Pa e cambionan proponi ta cita e consehonan di e dos instancianan aki, pero sin indica con e cambio proponi ta cuantifica den cifra, e instancianan aki, sigur CAFT cu tin cu duna su opinion riba e presupuesto aproba, no lo por haci esaki. Pesey e intencion di oposicion lidera pa fraccion di AVP no por ta serio, si nan ta pretende di entrega un presupuesto alternativa sin duna debido respet na e rol di conseho di Ràad van Advies y CAFT.

No tin cifra multi-anual

Ademas den e presupuesto di Pais Aruba mester duna un bista multi-anual (meerjarenbegroting) pa wak ki efecto financiero e cambionan proponi tin riba e cuadro financiero pa e proximo añanan. E cifranan aki tampoco ta den e presupuesto alternativa presenta pa oposicion lidera pa fraccion di AVP, locual ta bolbe mustra cu e intencion pa presenta un presupuesto alternativo no ta serio.

Djies un stunt politico

E hecho cu ta presenta un presupuesto alternativa sin cifra, sin tene cuenta cu regla di disciplina presupuestario y sin cifra multi-anual, ta djies algun punto importante pakico e presupuesto alternativa presenta pa oposicion lidera pa AVP no ta un alternativa serio, sino djies un stunt

politico. Ta di lamenta e falta di seriedad cu e oposicion lidera pa fraccion di AVP ta atende cu e ley mas importante di Pais Aruba.

