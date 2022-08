Na juni 2022 Minister di Finansa a acerca IMF pa asina nan por tira un bista y duna un conseho di e caminda cu Aruba mester sigui cana pa por yega na un finansa publico manehabel y sostenibel. E opinion aki di IMF ta necesario pa asina por trece un balansa den e debate riba e normanan financiero cu Aruba mester tene su mes na dje den cuadro di e supervision financiero cu ta existi den Reino Hulandes. Den e negosacion cu Hulanda riba e supervision financiero di Aruba den e bachi di un Ley di Reino RAFT, Aruba kier yega na otro normanan financiero cu ta tene miho cuenta cu e efecto cu e pandemia tin riba Aruba su economia y finansa. Aruba ta recuperando grandemente danki na entrada di turismo, pero den e esfuerso pa recuperacion financiero mester scoge pa normanan cu no ta bay percura pa kibra e economia di nos Pais. Riba e ultimo aki IMF a duna su opinion.

Surplus di 1% den aña 2023

Na e momentonan aki Aruba conoce supervision financiero conforme e Ley di LAFT y e Protocol di aña 2018 cu a keda prolonga te cu fin di aña 2023. Den e protocol tin normanan financiero fiha cu a wordo traha na momento cu ainda Aruba no a conoce e efectonan economico y financiero cu e pandemia a trece cune. Te cu fin di aña 2019, Aruba a cumpli cabalmente cu e normanan aplicabel. Sinembargo e pandemia a cambia e scenario financiero di Aruba grandemente na unda nos a bay di un surplus chikito di 4 miyon na fin di aña 2019, pa un deficit di 764 miyon na aña 2020, sigui pa 534 miyon na aña 2021 y awo na 226 miyon den aña 2022. Segun e protocol di aña 2018, den aña 2023 Aruba lo mester conta cu un surplus di 1% di nos GDP equivalente na un 60 miyon florin di surplus. Pa por logra cumpli cu e norma aki, Gobierno lo mester percura pa corta 286 miyon florin den presupuesto di Aruba of un combinacion di crea mas entrada y reduci gasto pa asina por yega na e surplus di 60 miyon florin den aña 2023.

IMF ta mira aña 2027 como aña pa surplus

Mirando e impacto cu e reduccion substancial di gasto y creacion di entrada via belasting tin pa e recuperacion di Aruba su economia, Minister di Finansa a pidi IMF un conseho riba e consecuencia si Aruba keda aplica e norma financiero di 1% di surplus desde aña 2023. Segun IMF, Aruba lo bay conoce un recuperacion economico grandi den termino cortico y ta premira cu e recuperacion aki lo por traduci su mes den un surplus chikito den aña 2027. Den e scenario pa Aruba yega na aña 2023 caba na un surplus di 1%, esaki por trece cune cu e recuperacion den aña 2023 por bira menos y te hasta por stop den aña 2024. Pues IMF ta conseha pa tene cuatela pa no stroba e crecemento economico of stroba e recuperacion di Aruba cu un norma financiero mucho ambisioso, ya cu esaki por haci daño na Aruba su economia.