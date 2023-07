Durante e reunion di tratamento di e Ley di BBO na frontera den Parlamento, Parlamentarionan Mansur, Croes y Do Nacimento a presenta un mocion di desconfiansa contra Minister Maduro di Finansa. E mandatario a repasa cada un consideracion y a desbarata cada un di e ponencianan aki treci dilanti pa e Parlamentarionan ariba menciona. Tur rapport ta mustra e mehoracion den finansa publico cu e mandatario ta responsabel p’e.

Den e mocion e Parlamentarionan a tilda Minister Maduro di ta nenga di incorpora preocupacionnan di gremio comercial den e Ley di BBO, siendo cu e mandatario na comienso di e reunion publico a splica na placa chikito kico tur a haci cu e preocupacionnan treci dilanti. A tilda e mandatario tambe di ta nenga di splica Parlamento riba e gastonan di interes creciente, siendo cu Minister Maduro tur kwartaal ta manda un ‘Uitvoeringsrapportage’ pa Parlamento cu tur informacion financiero, na mas di un ocasion a splica den reunionnan publico y di comision den Parlamento, y tambe via conferencia di prensa ta duna update di finansa publico. Ta tilda Minister Maduro di a perhudica e sistema financiero door di saca 400 miyon na likides, y esey tambe no ta cuadra cu realidad, ya cu e mercado tin likides y Minister Maduro a traha conforme conseho duna pa Banco Central di Aruba. Segun e Parlamentarionan, Minister Maduro a subi gasto y pasa medida so, siendo cu den rapport reciente di Banco Central, ‘State of the Economy’ por lesa con finansa publico a mehora debi cu Gobierno a baha gasto tambe. E Parlamentarionan a tilda Minister Maduro di a pone cu 27% di nos hogarnan no tin suficiente entrada pa cubri gastonan basico, ma tur a lubida cu ta Minister Maduro como mandatario encarga cu finansa y economia di Aruba a percura pa 37.000 trahador por a tene nan cupo di trabou pa asina nan por a surpasa e pandemia. Den e mocion a tilda Minister Maduro di a haci di Aruba e pais cu menos incentiva economico den Caribe, siendo cu investigacion di Economisch Bureau Amsterdam ta mustra cu Aruba ta e Pais na di prome luga cu clima di inversion favorabel den Caribe. Por ultimo a tilda Minister Maduro di no tin vision pa drecha nos finansa publico, siendo cu rapportnan di IMF, Standard and Poor’s, Fitch y CAFT ta raporta e mehoracion di Aruba su finansa publico na man di Minister Maduro di Finansa.

Diferencia di opinion por existi, ma hecho ta mustra si cu ta Minister Maduro a yuda percura pa Aruba por a surpasa un pandemia te cu awe nos ta un Pais cu ta creciendo economicamente. Ta bou su responsabildad awe Aruba ta conoce presupuesto entrega na ora na Parlamento. Minister Maduro ta e Minister di Finansa cu ta presentando presupuesto cu surplus na Parlamento. Ta e mandatario aki a cuminsa reduci e debe nacional di nos Pais. Ta bou liderasgo di Minister Maduro di Finansa, rapportnan financiero y economico, manera di IMF, Fitch, Standard and Poor’s ….etc ta papiando positivo di e forma con ta manehando nos Pais. Mas reciente por mira cu ta na man di Ministrer Maduro, Parlamento ta conoce un Nota di Comienso di Aña, ‘Voorjaarsnota,’ cu ta fortifica e ‘budgetrecht’ di Parlamento. Ainda tin mas muestra di e pasonan cu Minister Maduro tabata tin curashi pa tuma den e bon direccion pa asina stabilisa e situacion financiero di Aruba. Anto si sabiendo tur esaki, ainda Parlamentarionan Mansur, Croes y Do Nacimento kier presenta un mocion di desconfiansa contra Minister Maduro di Finansa, anto e ora nos tur mester wanta nos curason pa e desaster cu nan lo haci si un dia nan mester bira Minister di Finansa di Aruba.