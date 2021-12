Den e reforma fiscal cu a cuminsa na januari 2019, Gobierno a introduci un areglo special pa compania chikito, eenmanszaak, por keda sin paga y sin declara BBO, BAZV y BAVP tur luna, si nan volumen di benta (omzet) ta menos cu 12 mil florin. E areglo aki yama KOR cu ta un ‘kleine ondernemersregeling.’ Den aña 2020, pa surpasa e crisis, Gobierno a introduci un pakete di Alivio Fiscal y den esaki a hisa e suma di KOR di 12 mil pa 84 mil florin pa aña 2021, brindando asina un alivio hopi mas grandi pa e empresanan propio chikito. Ora a cuminsa cu e areglo di KOR na aña 2019, un total di 75 compania chikito a haci uso di e areglo. Na aña 2020, esaki a bira 98 compania y awor den aña 2021 un grupo grandi di 2766 ta haci uso di e areglo beneficioso aki. Esnan cu compania propio chikito manera taxi, autobus, snacktruck, restaurant chikito, café’s, beautysalon… etc etc a haci uso di e areglo di KOR.

Aunke no mester declara tur luna, tur compania cu a haci uso di KOR mester yena un declaracion fin di aña pa comproba cu nan volumen di benta tabata menos cu 84 mil florin. Pa aña 2021 tin te dia 22 di januari 2021 pa haci e declaracion aki via e sistema di BOI di Departamento di Impuesto.

Cu e areglo di KOR, Gobierno ta stimula pa compania chikito por habri y keda activo surpasando e reto financiero y economico cu e pandemia ta trece cune.

