E siman aki Minister Maduro di Finansa ta atende e IMF Spring Meetings na Washighton DC y ta haci uzo di e oportunidad pa topa cu e representantenan di Reino Hulandes na IMF y na Banco Mundial.



IMFMinister Maduro a bishita sr. Paul Hilbers kende ta executive director na IMF den representacion di Reino Hulandes. Un reunion den cual e mandatario a repasa e desaroyonan positivo di Aruba y den cual a gradici pa e yudansa tecnico cu Aruba ta ricibi via IMF y via CARTAC cu ta organo Caribense cu ta yuda cu varios proyecto capacitacion.Banco MundialMinister Maduro a reuni tambe cu sr. Eugene Rhuggenaath kende ta e Executive Director cu ta representa Reino Hulandes na Banco Mundial. Como cu sr. Rhuggenaath ta ex MinPres di Corsou, un parti di e reunion a tuma luga den nos dushi idioma Papiamento. Algo bunita ya cu nos idioma Papiamento awo a yega den plataformanan internacional. Den e reunion aki tambe Minister Maduro a repasa e desaroyonan mas recien na Aruba y a gradici pa e yudansa tecnico di Banco Mundial. E mandatario a indica cu tin un investigacion riba gastonan di gobernacion, cu debi na prioridad cu mester a wordo duna na ehecucion di e trabounan pa cumpli cu e Landspakket, ainda ta pendiente.Interes di ArubaTa importante pa e representenan di Reino Hulandes ta na altura di e desaroyonan di Aruba pa asina nan por yuda pa e interesnan di Aruba tambe haya debido atencion den e plataformanan internacional. Aunke Aruba como parti di Reino Hulandes no por haya fondo fia na IMF of Banco Mundial, nos por conta si cu nan experticio y netwerk pa e capacitacion cu ta necesario pa desaroya nos Pais.