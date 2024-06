Minister Maduro di Cultura a tuma nota di e critica riba e cas situa na Ranchostraat 2-4 cu a wordo benta abou na comienso di e siman aki y como Minister encarga cu monumento di Pais Aruba, kier reaciona pa brinda un splicacion di kico a pasa.

E cas na Ranchostraat 2-4 no ta un momumento oficial di Pais Aruba y tampoco ta aparece riba e listanan di posibel monumento.

E cas ta situa den un area historico di Rancho na unda cu tin e forno di kalki. Poco aña pasa e cas a wordo cumpra pa un comerciante local kende a cumpra e cas fo’i gratitud pa un di su trahadonan cu tabata doño y habitante di e cas. E intencion di e doño nobo tabata pa drecha e cas y haci esaki un museo pa arte contemporaneo. Como cu e cas tabata habita, a purba hunto cu instancianan manera Sociale Zaken, Adopt an Adict y FCCA pa por re-aloca e habitantenan. Bureau di Ministerio di Cultura hunto cu Monumentefonds tambe a haci esfeurso pa por logra ‘verhuis’ e habitantenan di e cas, pero sin resultado. Aunke a logra haya un cas di FCCA pa e habitantenan, toch nan no tabata kier a bandona e cas. Esaki a dificulta e doño nobo pa hiba acabo e plan pa restaura y transforma e cas den un museo.

E no ta un secreto cu e cas na Ranchostraat 2-4 ta un adres conoci pa Polis y cu na varios ocasion tabata tin razzia ta tuma luga eynan. Poco tempo pasa esaki a bolbe tuma luga y nos a compronde cu lo a haya droga y arma na e adres. Cada bes cu tin un problema eynan e doño ta wordo aserca y esaki a pone cu e doño a dicidi pa basha e luga abou pa asina construi un plaza eynan cu por wordo miho uza pa e bario.

Monumentenfonds a indica cu nan a manda un oferta pa cumpra e cas, pero e doño a indica di no a haya esaki na tempo. Pa evita cu e situacion na e cas bira mas alarmante, e doño a dicidi pa basha esaki abou pa prepara otro proyecto cu por ta mas beneficioso pa e bario.

Como Minister di Cultura nos ta lamenta cu mester a basha e cas den e area historico abou, pero nos tin tur comprension pa e peliger cu e situacion na e cas ta trece cune pa e bario. E mandatario ta spera cu pronto lo por tin un desaroyo cu por ta positivo pa e area historico aki na Rancho.