Diabierna atardi Minister Maduro hunto cu e Comision di Reforma Fiscal, a reuni cu e Comision Financiero di Parlamento pa asina brinda informacion pa loke ta e implementacion di un reforma fiscal. Parlamento a wordo informa cu a base di e recomendacionnan di e expertonan riba tereno di impuesto, tanto local como internacional, a keda acorda cu Hulanda cu Aruba lo adopta un sistema di BTW (belasting over de toegevoegde waarde) yama tambe “VAT” (value added tax). Tambe a duna un bista na Parlamento di e motibo di introduccion di un sistema di BTW, otro cambionan fiscal cu ta compaña e introduccion di e impuesto nobo aki y tambe di e plan di comunicacion riba e cambionan proponi.

Motibo pa introducion di un sistema di BTW

Durante transcurso di varios aña Gobierno di Aruba a haya na varios ocasion conseho di organisacionnan international pa haci cambio den nos sistema di impuesto caminda cu lo mester bay mas den direccion di impuestonan indirecto. Pa e motibo aki na aña 2007 a introduci e sistema di BBO cu pa e tempo ey tabata e impuesto indirecto mas simpel cu por a introduci pa nos Pais. Despues di e reforma fiscal grandi aki no a bin mucho cambio riba tereno di impuesto pero si hopi critica riba e aspecto cumulativo di e sistema di BBO. Pa e motibo aki IMF a conseha Gobierno ya fo’i aña 2013 pa introduci un sistema di BTW na Aruba. Mucho no a ser haci cu e consehonan di IMF y un posibel introduccion di ABB, cu ta un otro variante di un sistema di impuesto indirecto, door di Gabinete Eman tampoco a bira un realidad. Na 2018 Gabinete Wever-Croes a cuminsa traha di un manera structura y planifica riba e reformanan fiscal necesario pa Pais Aruba y den e cuadro aki IMF a bolbe ripiti su conseho pa Aruba haci e cambio di impuestonan directo pa impuestonan indirecto y introduci un BTW. Pa Aruba por a surpasa e sla economico y financiero cu COVID a trece cu ne mester a acudi na Hulanda pa sosten di likides. E suma grandi di fiansa a pone cu Hulanda a exigi den e Landspakket pa Aruba introduci un sistema di BTW of ABB mas pronto cu ta posibel pa asina por traha e fundeshi necesario pa sali mas fuerte y resiliente for di e situacion financiero cu ya caba prome cu COVID tabata precario. E realidad financiero y e hecho cu den e Landspakket ta exigi, entre otro, un introduccion di BTW como condicion pa sigui haya yudansa financiero di Hulanda, ta pone cu awe Aruba ta para atrobe dilanti un reforma fiscal grandi y importante.

Compensacion fiscal pa mitiga impacto

Tur reforma fiscal tin su impacto riba e economia y comunidad di un pais, pesey na momento cu ta introduci cualkier sistema di impuesto indirecto manera un BTW esaki ta bay man den man cu cambionan fiscal pa mitiga e impacto pa medio di compensacionnan fiscal pa esnan mas vulnerabel den nos comunidad. Asina nos por wak cu ta propone pa hisa e suma liber di impuesto riba tereno di inkomstenbelasting di Afl. 28.861 pa Afl. 36.000 pa brinda alivio na 67% di e forza laboral di Aruba cu lo no mester paga inkomstenbelasting mas. Cu e cambio aki un grupo grandi di pensionado tambe ta wordo acomoda y alivia di mester paga impuesto riba nan entrada di pensioen. Fuera di esaki ta propone pa sea aumenta e suma y amplia esaki na fabor di grupo di trahadornan cu por ricibi reparatietoeslag of pa hisa e suma di salario minimo pa por compensa esnan mas den necesidad. Y por ultimo ta propone tambe pa hisa e sumanan di onderstand y bijstand.

Plan di comunicacion

Departamento di Impuesto (DIMP) a prepara un plan di comunicacion pa asina splica e detayenan di e reforma fiscal. Como parti di e comunicacion recientemente a tene varios reunionnan di informacion cu e gruponan di interes (stakeholders) pa asina por haya nan pensamento y eventual proposicion pa cierto cambionan. Lo introduci un website special dedica na e reforma fiscal pa asina tur informacion por ta accesibel na tur gremio y henter comunidad di Aruba. E proposicion di ley a wordo prepara y ta wordo revisa na e momentonan aki pa IMF. Ta premira cu e ley lo por keda presenta den luna di september na Parlamento..

Comments

comments