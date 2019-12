Minister Maduro a topa cu e artista Arubiano residencia na Hulanda Aymar Middendorp 

E tabata un placer pa Minister Maduro di Cultura topa un rato cu Aymar Middendorp alias ‘Mr Taki Taki’ kende ta cosecha exito como artista na Hulanda y a participa recientemente den The Voice of Holland. Aymar ta di vacacion na Aruba y a probecha pa disfruta di e Festival di Dande den compania di famia. Minister Maduro ta felicita Aymar pa su bunita participacion den The Voice of Holland y ta desea Aymar hopi exito cu su presentacionnan na diferente cuidad na Hulanda.

