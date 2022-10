E siman aki Minister Maduro di Cultura a ricibi bishita di sra. Astrid Kelly y sr. Fransico Croes kende nan a trece e calender titula ‘Aruba, a journey down the Caribbean trade winds’ di e fotografo Arthur Puls. Durante estadia di sr. Arthur Puls y sra. Davinia Croes na Aruba, nan a tuma tempo pa saca potretnan unico di e paisahe di nos Pais y a compila esaki den un calendar pa aña 2023. Ta trata di 12 potret masha bunita di Aruba na Cueba di Canashito, Natural Brigde na Seroe Colorado, Eagle Beach, Mangel Halto, Arashi, Pos Chikito, Casibari, Isla di Oro, Westpunt, Kapel di Alto Vista y tambe potret di nos Shoco y Yuwana. Locual ta haci e calender unico ta cu cada potret tin un descripcion di e lugar na unda e ta saca, e dia, e fecha, e coordinado y ta contene detayenan di e lens di e camara cu a wordo uza pa captura e potret.

Minister Maduro ta gradici e fotografo Arthur Puls y sra. Davinia Croes pa nan bunita trabou pa capta e bunitesa di Aruba y pa haci esaki asecibel pa un publico mas grandi via e calender pa aña 2023. Esnan interesa den e bunita calender aki por acudi na www.arthurpulsphotography.com pa mas informacion.