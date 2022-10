Durante e ‘Annual Meetings’ di IMF, Minister Maduro a reuni tambe cu sr. Christian Reebergen kende ta e Tesorero na Ministerio di Finansa di Hulanda. Topico di e combersacion tabata e debe cu Aruba a traha cu Hulanda pa por a surpasa e pandemia di COVID-19, y e hecho cu Aruba mester haya claridad bou cual condicion mester paga Hulanda bek pa e yudansa ricibi. Aruba tin urgencia pa sa e condicionnan ya cu tin debe externo cu ta madura cu mester wordo refinancia.

A traha debe cu Hulanda pa surpasa COVID-19

Minister Maduro a splica cu normalmente Aruba ta cubri su necesidad financiero riba mercado internacional, pero desde e pandemia Aruba mester a acudi na Hulanda pa yudansa por a cubri e necesidad financiero y pa brinda ayudo pa pueblo y comercio por surpasa e efecto di e pandemia di COVID-19. Ta trata di un debe di 1482 miyon florin di cual 523 miyon florin a bay pa por refinancia debe externo den aña 2021 (177 miyon florin) y 2022 (346 miyon florin), y 916 miyon florin a bay pa brinda yudansa na esnan cu a keda sin trabou, mantene fondonan di SVB y AZV stabiel y percura pa economia di Aruba no kibra na man di COVID-19.

Mester claridad riba condicion pa paga Hulanda bek

E mandatario a trece dilanti cu di e suma presta na Hulanda, ya caba tin condicion stipula con Aruba lo mester paga e 532 miyon florin bek na Hulanda. Locual cu te ainda no tin claridad riba dje ta e suma di 916 miyon florin. Esaki ta un suma grandi cu ta afecta e posicion financiero di Aruba riba mercado internacional y pa e motibo aki mester di claridad riba kico ta e condicionnan pa paga Hulanda e debe aki bek. Di banda di Aruba tin urgencia pa haya sa e condicionnan di Hulanda, ya cu den aña 2023 tambe tin debe externo cu ta madura y cu mester wordo refinancia. Aruba mester haya claridad si Hulanda ta bay yuda refinancia e debe externo aki, of si acaso mester bolbe riba mercado internacional. Pa e ultimo aki ta necesario pa Aruba por brinda su creditornan un bista di con lo trata cu e debe acumula cu Hulanda. Pesey ta hopi importante pa di parti di Hulanda no tarda mas den stipula e condicionnan. Mester bin claridad kico ta bay pasa den 2023 bay dilanti pa Aruba por prepara debidamente.

Peticion pa Ministerio di Finansa asisti BZK

Minister Maduro a enfatisa cu awor cu mester stipula e condicionnan pa paga e debe aki bek na Hulanda, ta hopi importante pa tur hende ta debidamente informa y ta riba e mesun liña pa locual ta trata e situacion financiero di Aruba. Den e transcurso di e 2 aña nan cu Aruba tin un relacion nobo di debe cu Hulanda, por a ripara cu hopi biaha e ekipo di Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties BZK cu ta trata cu e Paisnan den Reino Hulandes, tin dificultad pa compronde cu Aruba su pocicion financiero ta diferente na esun di hermana isla Corsou y Sint Maarten. Aruba tin aceso na e mercado internacional di capital y tin creditornan internacional cu mester tene na cuenta y cu mester brinda claridad. E falta di conocemento aki ta trece discucion innecesario y ta crea incertidumbre cu por afecta Aruba su credibilidad financiero. Pa e motibo aki Minister Maduro den e reunion cu sr Reebergen a bolbe haci e peticion pa Ministerio di Finansa di Hulanda asisti BZK na momento di fiha e condicionnan di e pago di e debe cu Aruba a acumula cu Hulanda. Minister Maduro a termina e reunion cu e peticion pa Aruba mas pronto cu ta posibel haya claridad bou cual condicion mester paga Hulanda bek pa e yudansa ricibi.