Recientemente Gobierno a ricibi e conseho di CAFT riba e Presupuesto 2022 cu a keda aproba pa Parlamento di Aruba. Den conferencia di Minister Maduro a repasa e conseho di CAFT y a duna un splicacion riba e reaccion di Gobierno na CAFT. Den liña grandi, CAFT ta resumi un cantidad di conseho cu ya caba Gobierno a bin ta atende cu nan debidamente. Aruba ta cumpli cu tur norma stipula rumbo un maneho financiero manehabel.

A tene debido cuenta cu tur conseho di CAFT

Minister Maduro a splica cu den Presupuesto 2022 y tambe den e uitvoeringsrapportage URK4 di aña 2021, Gobierno a tene debido cuenta e conseho nan di CAFT y tambe e den Memoria di Splicacion cu ta compaña e Presupuesto 2022, Gobierno ta splica kico a wordo haci cu e recomendacion nan di CAFT. E mandatario ta haya cu CAFT den su conseho riba Presupuesto 2022, ta djies resumi tur conseho cu a yega di wordo duna caba y no ta tene cuenta cu e argumentonan y splicacion di parti Gobierno. CAFT den su conseho tampoco no ta bin cu contra-argumento riba e contesta di Gobierno.

Aruba ta cumpli cu e norma stipula

Na man di dos grafico, Minister Maduro a mustra cu Gobierno ta cumpli cu e norma cu a keda acorda pa hiba Aruba rumbo di un finansa publico manehabel. E mandatario a splica cu pa locual ta trata e saldo financiero, Aruba ta cumpli cu un deficit cu ta dentro di e maximo stipula pa Conseho di Minister di Reino. Riba gasto di personal, Aruba desde 2019 caba a bin ta cumpli cu e norma fiha den e protocol di 2018 di un maximo di 479 miyon florin. Riba e punto di quota di debe, Minister Maduro a informa cu e quota di debe, pre-covid na 2019 a conoce un bahada te cu 71.8% y post-covid na aña 2021, debi na e fianza ricibi di Hulanda pa yuda Aruba cu e situacion di Covid-19, e quota di debe a yega te cu 108%.

No por keda tene na norma pre-covid

Minister di Finansa a trece dilanti cu e pandemia a ocasiona un otro situacion financiero. Pa e motibo aki no por djies sigui wanta na e norma nan financiero pre-covid, ya cu esaki nan no ta realistico. E efectonan financiero di e crisis ta dificulta, crecemento economico, implementacion di Landspakket y gobernacion di nos pais. Den e situacion cu Aruba su finansa publico ta, nos no

por keda tene na e norma pre-covid. E reformanan necesario pa Landspakket ta costa placa. COHO no ta pone placa pa paga e gastonan structural cu Landspakket ta trece cune ya cu e gastonan aki lo keda bin den e presupuestonan di e añanan nos dilanti y mester di fondo pa paga pa nan. Cumpli cu e reforma nan di e Landspakket ta bay trece mas gasto y si keda tene na e norma di prome cu covid, esaki lo hiba nos na un resultado irealistico.

CAFT cu 13 conseho

CAFT a bin cu 13 conseho riba Presupuesto 2022. Ta trata di conseho riba servicio y producto, Serlimar, recorte di 12,6% , gasto di personal, loonbelasting, ‘compliance’ DIMP, AZV, fondo apart pa compensa eigen bijdrage di AZV, RWZI, surplus den 2023, scenario crecemento economico, entrada di BTW y subsidio di salario. Minister Maduro a repasa cada un di nan y a duna un splicacion di Gobierno su reaccion. Hopi conseho Gobierno a trata caba y pesey e mandatario a referi na e carta nan y documento nan den cual a atende debidamente cu nan. Den un otro articulo lo amplia riba cada un di nan.