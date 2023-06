Durante e conferencia di prensa pa brinda informacion riba BBO na frontera, Minister Maduro a pone enfasis riba algun informacion cu ta hopi importante pa nos tur tene na cuenta ora BBO na frontera drenta na vigor manera premira 1 di juli 2023.

Ta cobra basa riba douanewaarde

E mandatario a splica cu e Ley di BBO na frontera ta sigui e Ley di In-, Uit-, en Doorvoer di Aduana, y e base pa haci cobransa di BBO na frontera, ta e douanewaarde. Esaki ta locual ta wordo yena den e sistema digital di Asycuda di Aduana y esaki mes lo indica cuanto invoerrechten y cuanto ta e suma di BBO cu lo mester wordo paga na frontera.

Ora di importa ta paga BBO

E mandatario a sigui splica cu na momento cu ta importa e producto, dus ora cu paga e invoerrechten, e ora ta paga e BBO na frontera. Pues tanten cu e productonan ta den bond, ainda no ta paga invoerrechten, ni BBO na frontera. Asina cu e producto sali for di bond, tin cu paga e BBO na frontera hunto cu e invoerrechten.

Tur persona y negoshi ta paga

A indica cu tur hende, persona y negoshi, ta paga BBO na frontera. No ta paga dos biaha BBO di 7%. Compania cu ta duna servicio ta cobra 7% BBO plus su gasto, manera tabata e caso caba. E compania cu ta importa producto pa rebende tin su derecho pa kita e pago di BBO paga na frontera, for di nan BBO cu mester paga riba nan volumen di benta tur luna.

Awo ora un persona importa riba su mes, haci compra online, e ta paga banda di invoerrechten, tambe BBO na frontera riba e douanewaarde. Por ehempel antes ora importa producto busca online via Postkantoor, ta paga invoerrechten y 10 florin di gasto di Postkantoor. Awo ta paga e BBO na frontera acerca. Di e manera aki tur hende cu ta participa den economia ta aporta na caha di Gobierno. Tur esnan cu ta busca producto di afo pa bende riba vraag en aanbod, for di camber na cas of banda di caminda, awor lo aporta tambe na caha di Gobierno.

Persoonsnummer ta importante

Pa por aplica e cobransa di BBO na frontera, e sistema di Asycuda di Aduana y e sistema di SAP di DIMP ta ‘gelink’ cu otro pa procesa e pagonan haci di BBO na frontera y pa por sa cuanto derecho di reduccion e comerciante tin pa su BBO riba volumen di benta. Como cu ta trata di sistemanan full automatisa, e persoonsnummer ta hopi importante, ya cu ta esey ta locual ta haci e transaccion uno unico.

Vrijstelling pa invoerrechten vs producto na 0% invoerrechten

Ta importante pa sa cu tur producto cu ta exonera di pago di invoerrechten, pues cu tin vrijstelling di invoerrechten, tambe tin vrijstelling di BBO, dus no mester paga BBO na frontera. Productonan cu ta conoce 0% di invoerrechten, si mester paga e 7% di BBO na frontera, pero por kita esaki for di nan BBO riba volumen di benta, si ta producto pa rebende. Si no ta producto pa bende bek, e ora por kita BBO paga na frontera como gasto di negoshi.