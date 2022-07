Durante e conferencia di prensa cu a tuma lugar riba dialuna, minister Xiomara Maduro di Finansa a brinda informacion y a duna un splicacion riba e 13 punto di recomendacion di CAFT y simpel bisa kico ta e consecuencianan si cumpli cabalmente cu tur e 13 recomendacionnan.

Aki ta sigui e 13 puntonan y kico por ta nan consecuencia:

Corta 28 miyon den servicio y producto y keda sin paga pa gasto di vacuna di COVID-19, no cumpra computer pa Polis, Censo, etc., cera Traimerdia y manda tur trahador cas, no paga cuminda y remedi pa prisonero y adicto, laga edificio John F. Kennedy bashi etc.;

Laga Serlimar bay failliet;

No paga ambtenaar 5% di recorte;

Baha overtime di ambtenaar uniforma drasticamente;

Hisa loonbelasting bek cu a baha na 1 di januari 2021;

Cobra Pueblo 20 miyon mas na belasting;

Corta mas gasto den AZV y laga Pueblo paga mas pa dokter y remedi;

No yuda esnan cu malesa cronico;

Warda pa drecha e sistema di rioleering di RWZI, dus laga e muraya kibra numa y awa sushi bay over banda di hotel, riba Sasakiweg y den lama;

Corta 286 miyon florin den Presupuesto 2023, pues corta un suma cu ta mas cu full locual ta presupuesta pa Enseñansa of Husticia cu ta ministerionan grandi;

Cambia pronostico di crecemento economico pa haci manera cu Gobierno lo haya mas placa di economia den 2022;

Introduci BTW lihe sino mester corta casi 400 miyon den Presupuesto 2023;

Cobra comercio Subsidio di Salario cu a wordo paga di mas, mas lihe.

Varios miembro di oposicion ta critica cu gobierno no ta cumpli cabalmente cu e recomendacionnan di CAFT pero ningun no ta splica pueblo kico concretamente lo ta e resultado si cumpli cabalmente cu e recomendacionnan duna. Pa e motibo aki, minister Maduro a tuma e tempo pa den conferencia di prensa splica na placa chikito y na un idioma hopi simpel kico esaki ta significa pa nos Pais.