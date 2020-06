Minister Maduro a declara no lo celebra Zwarte Piet na Aruba mester ta di color

Xiomara Maduro Minister di Cultura dialuna atardi a toca parti di cultura, di Aruba. A toca e tema di sinterklaas, unda den e temporada aki a bin hopi discusion y si mire den contexto historico, for di 80 tabata tin discusion di sinter klaat y Zwarte Piet piet, no riba e figura di sinterklaas pero esun di Zwarte Piet piet. Cu tempo a wak na Hulanda cu e tradicion aki ta bini Aruba debi nos a keda colonisa di Hulanda. Cu añanan e tradicion aki ta sigui y mester trece den e contexto corecto. Por a tuma nota di manifestacionnan na Merca y rond mundo relaciona cu e discriminacion. Esaki a pone cu anos for di Gobierno a pone mas atencion di esaki, y tambe ta yuda cu e comision di sinterklaas. Mira e hecho cu ta fomenta algo cu hendenan ta sinti nan mes discrimina, nunca e intencion ta pa esnan cu ta celebra na Aruba nunca e intencion ta pa e tin tono descriminativo y e resolucion di comienso di sinterklaas te awor aki tabata tin cambio, pa duro cu e ta , cu Hulanda ta e pais grandi di negoshi cu esclavo y tur esaki tabata tin su efecto di sinterklaas. E decision cu ta bin cu piet ta bin sea di color of e color cu nos ta. E aña aki no lo tin e parada acostumbra debi na Covid pa tin aglomeracion y lo wak con pa celebre.

Comments

comments