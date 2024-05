Recientemente, Minister di Finansa y Cultura, Xiomara Maduro, tabata presente na e prome conferencia di Salud Mental organisa pa Fundacion Anti Droga Aruba, titula Mind Matters.



Den un Cas di Cultura completamente transforma, e conferencia aki a sa di kibra tur expectativa. Oradornan Dorilis Werleman di Psycoach y Marcelino Mauricio di Mental Health Caribbean a sa di comparti conocemento y hermentnan di con pa trata cu diferente reto cu nos por topa cune relata na nos salud y bienestar mental.“Mi ta sumamente contento cu nos por a presencia e prome conferencia di salud mental cu ta sumamente necesario mirando cu ta un topico cu no ta discrimina y cu ta toca nos tur, sea ta di forma directo of indirecto. Cu e informacion, conocemento y hermentnan comparti, mi ta sigur cu tur esnan presente por ta mas consciente di e importancia di tin un bon salud mental y kico por haci si en caso nan tin retonan pa cu esaki. E no ta un topico facil mirando cu salud mental ta algo invisibel, pero mas nos papia di dje, mas nos por siña con pa trata cu esaki y primordialmente pa tin compasion y comprension pa esnan cu por ta pasando den desafionan pa cu esaki” tabata palabra di e mandatario na final di e conferencia aki.Minister Maduro ta manda un palabra di felicitacion y ta gradici FADA Aruba pa un tremendo conferencia, alabes ta gradici colega Ministernan Oduber y Tjon, Piso Tres y Aruba Bank cu a kere den e proyecto aki. Finalmente e mandatario ta boga pa mas conscientisacion y dialogo riba e topico aki cu ta un topico cu ta di sumo importancia pa nos comunidad y nos Pais. Salud mental ta bal.