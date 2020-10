Minister Lopez-Tromp: ‘Desde nos Status Aparte ningun mocion of ley a pasa bao di 11 voto na Parlamento’

Manera conoci, pa awe 2’or di merdia Minister Marisol Lopez Tromp a wordo yama pa un encuentro na oficina di Gobernador relaciona cu e mocion di desconfiansa cu 10 parlamentario a vota contra su persona.

Combersacionnan cu su excelencia Gobernador di Aruba ta confidencial, pero e mandatario a comparti algun punto importante cu prensa riba kico e si por elabora riba dje. Ta asina cu e mocion cu a wordo pasa ta invalido, na unda cu parlamento a vota p’e cu 10 hende, cu desde Status Aparte no tabata tin ningun mocion of ley cu a pasa bao di 11 voto di parlamentarionan, segun minister Lopez-Tromp a trece dilanti. E votacion aki ta algo historico pero den sentido robes, segun e mandatario a expresa. Ora e mandatario a presencia of wak e votacion, no solamente cu e tabata 10-0 haciendo e un mocion cu no ta valido, cual bo por mira opinion di expertonan cu a trece esaki dilanti.

Pero tambe loke ta haci e den minister Lopez-Tromp su concepto ainda mas grave, ta e hecho cu durante e votacion, presidente di parlamento a hasta bay asina leu na laga marka como un voto pro di e mocion akinan di un persona cu no tabata den sala, y cu no a vota. Den e caso akinan ta papiando di miembro di parlamento sr. Alan Howell. E procedura di votacion ta cu pa ley bo mester ta presente den e sala pa bo por expresa bo voto. Asina cu bo ta pafo di e sala bo no por vota y bo no por tin un voto. No ta por nada miembronan cu no kier vota ta bandona e edificio.

Pa minister Lopez-Tromp ta un otro ilustracion cu ta bini acerca cu e procedura riba su mes – separa di e hecho cu e no ta legal – tin un fayo den dje. Por mira cu presidente di parlamento a pidi griffier pa marka e resultado di votacion y resultado di e supuesto voto di sr. Howell cu no tabata presente, y esey ta pone cu e mester ta 9-0 enbes di 10-0. “E no ta algo cu ta conta cu integridad, esey no ta un proceso cu bo por bisa ta carga un integridad den su ehecucion. Mi ta kere cu e ta algo grave pasobra e ta trece duda den proceduranan cu mester cana debidamente segun ley”, e mandatario a expresa.

E minister a sigui splica cu banda di tur discusionnan cu nan tin caba, bo tin awo esaki caba riba dje y mayan si ta asina cu 10 hende bo por pasa un ley, kiermen mayan si un hende lanta cu mal beis y bay parlamento pa yama un reunion pa cambia ley, nan lo por cambi’e cu 7-0 of 5-0 tambe si nan tabata kier.

E mocion lo mester cana su caminda si presidente di parlamento ta haya cu e ta legal, e ta mand’e pa gobierno pa e bay gobernador, e ora ey lo wak si berdad e mocion lo ta valido cual lo mester termina cu retiro di minsiter Lopez-Tromp. Of si e no ta, e no ta termina asina y lo wordo cancela of termina.

“Nos ta pasando den un crisis. Nos no kier perde tempo cu pleitamento y tur e tipo di cosnan ey. Ami ta traha duro y mi no ta dedica na pleita, mucho menos den conseho di minister tampoco. Mi lo sugeri pa no perde tempo anto pa discuti cu si cu no, mi lo prefera mirando e proceso aki pa gobierno mand’e door y lag’e wak pa bay kico ta sali afo”, segun minister Lopez-Tromp.

‘Si tin algo robes, pone den e mocion’

E mandatario ta enfatisa cu no tin ningun conflicto of pleitamento den minsiterraad y cu tur cos tabata canando bon den reunionnan. “Tur loke a wordo treci no ta corecto. Mi ta mir’e manera un forma di haci loke bo ta yama suicida caracter di un hende. Pone persona mustra malo mane cu e ta inconfiabel”, e mandatario a expresa. Si wak e mocion cu parlamento a presenta, ora bo retira un minister den cualkier parti di Reino, bo mester tin hechonan y circumstancianan, un base fuerte cu e minister a haci algo robes contra su pais of cualkier topico, den e caso aki no tin esey. “Si ta asina anto, pone den e mocion kico ta loke mi a haci robes. Bo no por skirbi cu ta parce, cu ta manera cu etc. E mester ta un hecho”, e mandatario a bisa.

E minister lo ta mandando un carta extra treciendo pa dilanti cu loke a sosode durante votacion no ta cuadra, no ta sigun constitucion, e forma di voto tampoco ta acceptabel pa marka un duda den integridad di proceso di votacion den Staten. “E ta hopi peligroso. Sea esaki ta wordo coregi, of en todo caso e no ta cuadra cu un procedura bon hiba”, e mandatario ta subraya.

