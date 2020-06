Minister Lopez Tromp a briya cu su ausencia na reunion yama y trahadonan di Serlimar a haya esaki un falta di respet

Sr Edmundo Marlin diabierna mainta a presenta na Serlimar unda e trahadonan ta sinti cu e conseho di minister y minister no ta atende nan asunto como debe ser mirando cu e carta cu a bay y cierto momento reunion a wordo yama y minister mester a presenta diahuebs atardi na Serlimar.

Sindicato a keda informa cu minister lo presenta mei ora laat y nos a start e reunion y cuarto pasa di tres y minister no a yega mes y a bisa cu e reunion no por a sigui y e carta cu nos kier a dirigi na minister ta di preocupacion di 14 di Mei di preocupacion di trahadonan relaciona cu Ser’i Teishi y otro puntonan di parkietenbos. Basa di esaki a busca reunion cu e minister pa haya sa kico ta tumando luga y minister no a presenta mes y trahadonan a haya esaki falta di respet. E lema cu Gobierno ta usando cu ser humano ta central y esaki por a ripara cu ser humano no ta central, serlimar y e trahadonan ta pidiendo atencion pa esaki y minister a tuma e decision cu e no lo presenta y esaki a pone cu e trahadonan a dal un accion di morocoy y 9or a bay bek paden. Si minister raad y minister no duna atencion esaki por escala. E asunto di trahado cu ta keda retira ta debi na contractonan y cu nan no lo prolonga.

Mester tin transparencia y informacion cu ta keda dirigi na trahadonan kico ta e planes di e director nobo pa loke ta serlimar y si esei no ta e caso riba diferente cosnan cu ta pasando den media y interes di kende e director nobo ta sirbiendo y trahadonan ta sinti cu no tin atencion, y basa riba e forma cu a tene e reunion e trahadonan a aserca seppa pa haya sa kico ta su intencion.

