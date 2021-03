Minister Lampe ta apoya proyecto di Compra pa hiba fruta scol

Diabierna mainta na Paso Pa Futuro School, Minister di Enseñansa Armando Rudy Lampe hunto cu director di Compra NV, a lanza un Proyecto pa conscientisa muchanan, cu fruta y verdura ta di vital importancia pa nan salud den futuro.

Minister Rudy Lampe a mustra su satisfaccion cu inicio di e proyecto aki, gradiciendo e compania Compra NV cu a coopera grandemente pa un proyecto asina importante pa salud di muchanan.

Awe na tur kleuterschool y na scolnan special, nos ta entrega un bacoba na e muchanan y ta un proyecto cu tin un duracion di 40 siman y ta danki na Compra NV, cual compania a tuma e iniciativa pa contribui na un scol mas saludabel.

Esaki, minister Lampe a bisa, ta un inicio pa conscientisa nos muchanan cu fruta, berdura y tur loke ta di Mama Tera, ta importante pa nan salud y tin cu cuminsa for di chikito pa despues manera e dicho Hulandes ta bisa, ‘jong geleerd, oud gedaan, nan sigui cu e custumber aki y cu nan por papia riba esaki na nan cas y asina stimula tambe cu den bo cura bo por planta y cosecha fruta y berdura pasobra e ta bon pa salud.

Nos ta spera cu esaki ta un inicio tambe cu na nos scolnan, sigur di parti di mi persona como Minister na nos scolnan, ya cu no por dicidi pa otro directivanan di scol, pa scolnan no bende refresco mas, no bende loke no ta saludabel y nos stimula pa muchanan efectivamente for di chikito siña cu nan tin cu come y bebe cosnan saludabel.

Minister a bisa cu e ta spera cu despues cu Compra NV a duna e bon ehempel, cu lo por haya otro sponsornan tambe, p’asina nos por sigui cu e proyecto den e aña escolar nobo.

Den e tempo di crisis aki cu hopi hende ta pasando den duro, hopi famia ta den situacionnan dificil y duro, e mensahe ta pa tog laga nos keda corda cu fruta y berdura ta importante. Den e tempo di crisis di salud no por bay spaar riba berdura, p’esey e mensahe ta cu comemento saludabel den tempo di crisis mester keda prioridad pa nos tur.

Esaki ta e mensahe cu gobierno kier a manda pa nos muchanan. E proyecto aki ta yuda conscientisa nos muchanan en berdad pa come y bebe saludabel, Minister Rudy Lampe a declara.

Director di Compra NV Hubert Dirksz a mustra su satisfaccion y tabatin palabra di elogio pa minister di Enseñansa Rudy Lampe, ya cu for di momento cu su compania a presenta e proyecto pa promove comemento mas saludabel pa muchanan na scol, e mandatario mesora a acepta esaki y a duna tur cooperacion.

Nos palabra di gradicimento na minister di Enseñansa, ya cu e ta un gran persona y no solamente esey, pero e ta un homber di hechonan tambe ya cu na momento cu mi persona a acerca e minister pa un proyecto pa nos muchanan por come fruta saludabel den e tempo di COVID, mesora el a sostene e plan aki.”

Esaki ta algo cu “nos no ta custumbra cu ne ya cu hopi biaha e tipo di cosnan aki ta bay hopi slow pero den e caso aki tur cos a cana masha lihe mes y di nos banda un pabien na minister Lampe.”

E proyecto ta algo cu a cuminsa na Europa, unda ta siña cu si un mucha for di chikito siña come saludabel, e chens ta hopi grandi cu ora cu e bira un mayor, e lo keda come saludabel.

Si e mucha no come saludabel for di chikito e chens ta grandi cu ora cu e crece y bira grandi e lo no come saludabel tampoco.

Compra NV ta haci e proyecto aki pa tur mucha di kleuter kendenan ta mucha bou di 6 aña, pa un total 35 scol rond Aruba cu en total 3477 mucha den 148 klas cu lo haya for di awor tur diabierna, te na final di aña escolar, fruta cual sin duda ta un proyecto basta grandi.

Compra NV ta haci esaki pa duna bek na e comunidad y asina duna un aporte significante pa muchanan come saludabel y tambe pasobra kisas tin muchanan cu na cas no por come saludabel pa falta di finansa. “Pero awor un bes pa siman ta haya fruta cu e proyecto aki.”

“Compra ta spera cu mas instancia of compania por duna un aporte na un proyecto asina importante y sigui nos ehempel pa asina nos take care di nos muchanan,” Director di Compra NV a declara.

