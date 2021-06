Minister Lampe: OAA tabata un desaster cu no tabatin control di 2012 pa 2018

Minister Rudy Lampe a reacciona riba comentarionan di sindicato SEPPA despues di un reunion cu a tene diamars atardi hunto cu OAA. Esaki tin di haber cu cambionan cu a haci cu OAA basa riba un rapport traha.

Minister di Enseñansa Rudy Lampe a cuminsa pa splica cu e tin un rapport traha door di un accountant independiente riba OAA. E rapport ta papia palabra cla di iregularidadnan cu a bin ta tuma luga ultimo añanan. Den e mesun rapport ta poni recomendacionnan no por conclui otro cu no por laga OAA sigui funciona di e mesun forma. “Como Minister responsabel pa OAA mi no por haci otro cu interveni den e situacion aki y sigui recomendacionnan di e rapport,” e mandatario a bisa.

Na 2018 a analisa e situacion di OAA y a compara cu e Stichting SAA cu no tin e scolnan di merdia y anochi, y cu ta hibando un bon maneho entregando cuentanan aproba door di Accountant, inclusive e cuentanan anual. P’esey a dicidi pa laga Stichting Avondonderwijs Arba tuma e parti di OAA (Openbare Avondleergangen Aruba). “Tur loke cu por a bay fout na OAA, a bay fout. E ta un ehempel di con no mester maneha cu placa di pueblo,” e mandatario a splica.

E tempo ey a dicidi cu no mester cambia solamente e persona, sino mester trece un cambio den e structura. No tabatin ningun tipo di control for di 2012 te cu 2018, no tabatin ningun responsabilizacion financiero. Si no a cambia structura, cosnan por bay fout atrobe.

A keda solamente e ora e parti di Ofishi cu a pidi SEPB pa guia esaki mirando cu OAA ya caa tabata uza facilidad y docentenan di e Stichting aki. A simplemente formalisa e relacion caba cu tabatin cu EPB.

E funcionario cu tabata encarga cu e situacion ariba menciona ta den servicio di DPS y awor simplemente e lo bay haya otro tarea pa haci.

Minister Lampe a splica cu si algo asina a pasa den sector, lo actua di biaha cu medidanan. Pero den sector publico ta tuma hopi aña prome cu haci algo.

