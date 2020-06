Minister Lampe no ta habri pa scucha kico ta ser papia a pone cu maestro y muchanan di Paso pa Futuro a bishita Prome Minister

Maestronan di Paso pa Futuro, muchanan y mayornan a presenta diabierna atardi na bestuurskantoor cerca Gobierno y pidi pa prome Minister di Aruba sali scuchanan. Un maestro a papia cu e mandatario pidiendo pa pone man na curason y si por scucha henter e suplica di henter e team y nan sa cu prome Minister tin e pueblo na pecho y bienestar di muchanan tambe y tin e sintimento cu e decisionnan cu ta keda tuma pa cu e scol no ta na bienestar di e muchanan, y si por a scucha e argumentonan cu ta valido y si por wak si por yega na un solucion. E trabou duro cu a keda haci na e scol pa añas pa pone na unda e ta special pa e muchanan y tin tiki scol ta asina adecua, no tanto edificio pero e maestronan tambe. Un docente a menciona prome cu el a bay traha ey nan e no sa si e tin pensa di bay bek Hulanda pero el a haya un paz cu e scol aki ta pa beniestar pa e muchanan. A entrega un carta di tanto colega y e muchanan na prome Minister di Aruba.

Prome Minister Sra Evelyn su prome palabranan tabata e ta gradici e docente e carta y ta kere e trankilidad cu nos tin mester den enseñansa principalmente den e scol di nos muchanan y nos ta considere como muchanan hopi special na mi curason. Mi tambe a mira hopi florece di chikito bira mas grandi y mi tambe sa bishita e scol regularmente y e forma di traha ta cu alma y cuerpo. Mi tin hopi bunita impresion cu ta keda haci. Minister a menciona di lo pasa riba e carta y lo contact docente durante siman y lo sinta mas trankil pa delibera. Prome Minister Sra Evelyn Wever Croes a menciona cu misa cu no ta facil y ta wak e emocion y lo sigui traha pa trece un solucion y trankilidad.

Cabesante di e scol a hiba palabra y carta di tur colega pa si prome Minister por papia cu Minister di Enseñansa unda diabierna mainta mi tabata tint un combersacion cu su persona y a bisa caba cu no ta trece cambio den su decision y asina ma sali y bin aki y nos a bin pasivamente pa mustra nos inkietud y laga tur hende sa cuanto placa ta bay costa pais Aruba pa reparti e scolnan for di otro, bo tin un edificio cla awor aki y ta bay drecha un edificio pa esun cu bo tin cla y esaki no ta logico y minister Lampe no ta habri pa scucha di kico mi ta papia. Nos sa cu prome minister di Aruba tin e curason pa muchanan y principalmente pa muchanan special y pa e scol paso pa futuro.

Comments

comments