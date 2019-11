Minister Lampe: No keda sinta mas

E fenomeno di keda sinta ta masha conoci na Aruba. Estadisticanan ta mustra cu den nos enseñansa, 1.4 % te cu den algun tipo di enseñansa hasta 31 % di un klas ta keda sinta anualmente. Tin diferente rason cu por wordo menciona pakico alumnonan ta keda sinta pero investigacionnan rond mundo a demostra cu kedamento di sinta no tin niun balor agrega na siñamento di un alumno, al contrario, e efectonan negativo di keda sinta ta hopi y tin un efecto negativo riba un hoben pa hopi aña den su bida.

Scolnan tin cu trata pues pa elimina kedamento di sinta. Esaki mester por tuma luga solamente den casonan excepcional di ora un alumno ta malo pa hopi luna y asina ta perde hopi les na scol.

E pregunta cardinal ta con ta elimina kedamento di sinta?

Na prome luga alumnonan mester realisa cu e echo cu nan ta haya enseñansa, ta un privilegio y no un obligacion. Den e mundo moderno aki hasta pa e trabounan mas simpel, studia pa haya e competencianan necesario pa eherce e trabao ta wordo stimula. Mas bo studia, miho trabao bo por haya. Pero banda di esaki nos comunidad y bida ta di tal forma cu diariamente ta siña algo nobo. Ta importante pa cada alumno bira consciente di esaki, tuma e timon den su man, haci su best y siña pa bida largo.

Mayornan ta hunga un rol importante den e proceso aki tambe. Ta importante pa mayornan bira mas consciente di e importancia di enseñansa pa nan yiu y pa nan mes. Siñamento ta tuma luga na scol pero tambe via computer, corant, television, via curso y na trabao. Lesa ta un abilidad hopi importante pa desaroya mirando cu e proceso di siña y acumula informacion pa un gran parti ta tuma luga via lesamento. Ta importante pa cada mayor tuma e timon den su man, ta consciente di cu siñamento ta importante, ta crea posibilidadnan pa nan yiu y nan mes siña, haci su best y siña pa bida largo pa ta un ehempel pa su yiu, pa mantene su trabao y pa por keda progresa.

E teamnan di maestro na scol ta e di tres grupo importante den e proceso di siña di un alumno. Maestronan mester siña pa compronde loke nan mester splica pero tambe mester studia e forma di siña di cada mucha den nan klas pa asina por brinda e alumno loke pe ta necesario den su desaroyo. E desaroyo di e alumno mester ta uno continuo y no por wordo para pavia cu cierto materia no a wordo caba den un klas.

Ora un mucha ta keda sinta, tur e materianan cu e sa caba ta para “warda” te ora e otro materianan ta comprendi y te ora e mucha por bay over pa e siguiente klas. Esaki ta frustrante pa e alumno y hopi demotivante. Den mayoría caso di keda sinta, e materia ta poni central y no e proceso di siña di un alumno. P’esei ta boga pa mastronan enfoca riba e nesesidadnan di e mucha desde comienso di e aña escolar caba y evita kedamento di sinta.

Hunto cu diferente gremio a inventarisa kico tur por wordo haci den enseñansa pa sirbi e nesecidadnan di e alumno y pa evita keda sinta. Tur directiva di scol a haya un carta cu e proposicionnan aki den un anexo.

A pidi e directivanan y nan scolnan pa studia esakinan y cuminsa discuti kico ya caba por wordo haci pa implementa e sugerencianan pa asina elimina kedamento di sinta grandemente, sirbiendo asina bienestar di nos alumnonan den tur nivel di enseñansa.

Siñamento y e gana pa siña mester ta parti di tur ciudadano di Aruba. Y Enseñansa pero tambe comunidad mester brinda e oportunidad pa siña y desaroya continuamente, sin stagnacion, na nos ciudadanonan.

