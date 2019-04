Minister Lampe debe maestronan un disculpa pa su expresionan

Segun sra Arends-Reyes recientemente por a tuma nota un biaha mas cu Minister Lampe a bolbe uza un expresion cu no a cai den bon tera serca maestronan. Ja caba durante un conferencia Minister a uza e mesun expresion dilanti diferente cabesante kendenan no por a kere kiko a ser bisa y awor atrobe durante un conferencia di prensa. Digitalisacion den Enseñansa of ‘blended’ learning mester wordo mira como un complemento y material pa yuda e maestronan y no pa ‘delete’ nan of na Papiamento elimina esnan cu no ta cla pa digitalisacion. Netamente e expresion y pensamento pa ‘delete’, elimina of core cu cualkier maestro ta locual ta trece e sentimento di ofensa pa maestronan.

Mirando cu e trabou di maestronan ta un trabou sumamente duro, noble y cu bo mester tin dedicasion y vocacion p’e, un expresion asina ni con bo purba splike y drech’e e no ta na su lugar. Ni cuanto computer, robot, material nobo y moderno bo skol tin e no lo ta mesun exitoso sin e aspecto humano, caloruso, social y compasivo. Locual ta un hecho ta cu nos maestronan ta hasi e diferencia dia den y dia afor den bida di nos muchanan y hobenan, esaki ta hopi mucha y hoben ta awe un profesional danki tambe na e empuhe di nan educadornan. E mundo di awendia ta prepara tur edad di chikito pa grandi pa digitalisacion y e digitalisacion mester wordo mira como un ‘tool’/herment pa facilita e proceso di Enseñansa y ningun momento e lo mag reemplaza of elimina ningun maestro. Ningun maestro mag di sinti cu nan aporte ta envano si nan ta resisti of si nan mester mas tempo pa adapta por ehempel na un borchi digital nan mester bai cas. Nos mester di nos maestronan mas cu nunca, no por ta asina cu nan futuro y trabou cada rato ta bira un punto di discusion. Mescos ta pasando na Middag Mavo y Traimerdia, tanto alumno mayor y maestronan tin hopi preocupacion cu por cierto ainda Parlamento no a haña informacion oficial di kiko ta pasando. Un otro tema tambe cu ta den discusion ta orario extendi di skol y manera tur otro cos su yabi di exito ta den su ehecucion, dos punto importante den sra Arends-Reyes su concepto ta cu e mester keda opcional, e no por bira obligatorio. Tambe no por obliga ningun maestro pa extende nan orario di trabou sin cu nan no kier y no ta corecto pa asumi cu mester ‘cap’ of pone un maximo di cuanto ora un maestro mag di traha cual ta parce e rumbo cu ta bayendo.

Traimerdia ya pa mas cu 20 aña tawata sumamente exitoso y recientemente ‘Nos Atardi’ como programa escolar pa muchanan di scolnan secundario tambe a demostra cu tin un demanda pe y e formula di ta consisti di begeleiders y no necesariamente maestro a sa di traha bon den transcurso di tempo. Tambe Sra Arends-Reyes a manda puntra pa mas claridad ariba e tema di SPO y su intencionan pa su futuro pero no a ricibi contesta. A tuma nota cu entre tanto e edificio nobo na Brazil tambe a keda cla y Minister a ricibi e yabinan pero no a tende nada mas tocante e futuro di e dos dependancenan di Skol pa ofishi. Tambe un punto di preocupacion di maestronan ta seguridad y mester traha conhunto cu e actornan manera cabesantenan y fundacionan oficial y encarga cu Enseñansa pa revisa y traha palabracionan. Mester keda traha preventivo y mayornan mester ta aliado di maestronan pa yuda nan jiu, no por exclui nan y skolnan mester keda un lugar caminda alumno, mayor y maestro ta respeta y traha hunto. E solucion pa uza Polis como un opcion preventivo talvez no ta hopi efectivo riba termino largo y e mester keda consecuente, pesey mester traha duro pa maestronan y alumnonan sinti nan mes sigur y involucra mayornan tambe pa ta parti di e solucion y asumi nan responsabilidad na beneficio di nan jiunan. Enseñansa ta sumamente importante pa un pais y na momentonan aki no tin pas y trankilidad den e mundo di Enseñansa cual siguramente ta algo di lamenta sra Arends-Reyes ta termina bisando.

Comments

comments