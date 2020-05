Minister Lampe a subi su bais y a bay reuni cu mayornan na Dornasol Scol

Minister Rudy Lampe encarga cu Enseñansa, Ciencia, Desaroyo Sostenibel diamars atardi tabata na scol Basico Dornasol na Sabana Basora, unda el a presenta riba su bais y tabata tin reuni cu e mayornan.

Mensahe di resultado ultimo di Examen

E mandatario a felicita e maestronan pa e bon resultado di e eindexamen na diferente scol meimei di e crisis aki ta mira cu maestronan a haci nan maximo esfuerso pa asina por a logra e bon resultado di e examen. Na e hobennan cu a haya nan bon resultado di examen un pabien y un exito na esnan cu tin cu haci un her examen ainda y nos ta hopi orguyoso di nos maestronan cu den tempo di stress y no ta facil pa ningun hende y tog a sali na saca nos hobennan dilanti. Nos a duna prioridad na e candidatonan di eind examen pa yuda lo mas posibel pa termina y haya nan diploma pa sigui studia, y nos a mira cu nos ta riba e bon caminda e mandatario a menciona.

Kier atende tur preocupacion pero tin informacionnan incorecto saliendo afo

Nos kier atende tur otro preocupacion cu tin bou di maestronan y a tuma nota cu algun informacion cu ta circula y esaki no ta corecto, un di nan ta cu ami como minister kier core of dispidi di trahadonan di limpiesa ( werksternan ) di skoa esei no ta corecto, y nos tin aki un sentencia di hues cu a wordo expresa 6 April 2020. Un decision di hues recientemente cu a stipula e gasto di limpiesa di scolnan segun ley ta cay bou di explotatie kosten, y anos como minister di enseñansan nos ta garantisa cu tur directiva di scol y tambe skoa pa keda haya e subsidio pa explotatie kosten pa asina por cubri tur e limpiesa na e scol. A ofrece tambe cu ta subsidia e costo aki pa un suma cu ta garantisa cu tur werkster den dienst di skoa ta haya un salario basico pa nan por tin un entrada minimo y garantisa y den e periodo di crisis aki e ta importante.

Nos no kier manda ningun hende cas, lo subsidia SKOA y nan sa kico ta haci cu e placa

No ta asina cu nos kier manda hende cas, loke hues a dicta ta cu e trahadonan di limpiesa no segun ley no por tin e status di ambtenaar manera nos leynan ta hinca awor aki den otro, y pesei hues a menciona cu nos tin cu subsidianan via e post di explotatie kosten, y nos tin e compromiso pa cumpli cu ley y sigui garantisa e suma cu skoa ta haya pa paga e trahadornan. Skoa ta e dunado di trabou y kico nan ta haci cu e suma aki, y si nan tuma un decision alrespecto e ora ey ta un problema entre skoa y e trahado no ta anos ta pone e trahado riba caya, anos ta zorg pa e suma t’ey. Esaki caba ta un mal informacion cu ta coriendo ey fo y sindicato SEPPA ta stress riba e punto cu informacion no bon funda y pesei nos ta aki pa duna e informacion corecto, sino hendenan ta bay actua abase di informacion incorecto.

