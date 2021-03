Minister Lampe a splica parlamento “Ami no ta traha ad hoc pero cu un plan cu a delibera cu tur stakeholder”

Minister di Enseñansa Rudy Lame den parlamento diamars a duna un splicacion riba henter e situacion di reorganisacion den enseñansa, con e situacion tabata, e problemanan señala y solucionnan cu a busca pa tin un miho calidad di enseñansa.

Den su presentacion e mandatario a duna un ehempel con el a trata di busca dialogo cu esnan concerni di Emma School y e rechaso di nan pa sinta of combersa. E ehempel mas recien, tabata ora cu nan a bin Bestuurskantoor pa entrega di un manifiesto. “Mi oficina a manda mensahe pa president di SIMAR puntrando e ora cu nan ta entrega e manifiesto pa mi baha tum’e. Ningun contesta nan a manda y despues di mas intento, esaki tabata pa bisa cu nan ta den reunion cu prome minister y cu nan lo no reuni cu minister Lampe,” e mandatario a conta.

Lampe a splica parlamento cu e postura aki no tabata uno di e momento ey so, sino ta e postura di tres aña largo. Ta purba pa dialoga pero ta nenga di sinta cu minister di Enseñansa, “for di cuminsamento di gobernacion aki caba. Mi a ofrece diferente biaha pa sinta, pero nan ta bisa di lo sinta cu prome minister.” Hasta un momento cu prome minister tabata hopi druk, nan a prefera di bay y no sinta cu su persona.

“Cu esaki mi kier ilustra cu e meta cu e sindicatonan ta sirbi, for di inicio, no ta pa yega na un solucion cu minister di Enseñansa, cu ta esun autorisa pa tuma decision riba enseñansa. Ta ofrece pa dialoga pa yega na un solucion pero ta nenga di sinta cu esun cu ta autorisa. E meta no ta pa yega na un solucion, pero pa crea division entre e dos ministernan y na final kibra confiansa y tira gobierno abou.”

Falta di control

Parlamento ta un organo di control y ta compronde cu mester tin control tur caminda, inclusive cu placa di gobierno, el a bisa e parlamentarionan presnte. Ultimo decada cos a bay for di control y esaki kier drecha. Na 2007 Inspeccion di Enseñansa a haci control na Colegio Arubano. E rapport ey a disparce. “Niun minister kier sigui e consehonan, pasobra lo mester corigi cierto situacion cu no tabata bon. No a atende e rapport pa coregi e situacion pa cierto hendenan no rabia y perde voto. Asina ey a goberna, e miedo pa perde popularidad y voto a pone cu a hinca e rapport den lachi asina bon cu no por a hay’e ningun caminda. Solamente a haya e pida di traduccion di loke ta regarda Aruba den esun di Hulanda. Esaki ta pa ilustra kico a pasa den e ultimo decada.”

A splica parlamento cu control riba enseñansa ta necesario. E cambionan no ta pa haci fastioso pero pa mehora e situacion. “Mester bini cierto cambionan pero cu lo trece mal contento.” Directie Onderwijs mes ta reconoce cu no por a eherce e tarea di mantene un control financiero, debi na custumber y no tin e experticio den cas. Tur esaki a haci cu cos a sali for di control y cu awe ta haya un situacion manera esun di werksternan di SKOA. E directiva riba su mes ta nombra mas cu 100 werkester como ambtenaar sin ministeriele beschikking y sin cu e ta presupuesta. Ora finanza a bati alarma cu e presupuesto ey ta tur ora den cora, a bin descubri cu ta pasa e suma cu mas di 3 miyon tur aña, sin cu e tabata presupuesta,” minister Lampe a trece dilanti.

Asina el a ilustra un otro situacion di un maestro di Emma School cu tin dos full time job, 80 ora pa siman, paga door di caha di gobierno. “Con bo por tin dos fulltime job? Esaki ta situacionnan cu a cuminsa coregi y cu ta conduci na cierrto descontento. Nos tin cu cumpli cu ley y duna respet pa placa di pueblo,” Lampe a señala di e situacion den enseñansa. El a recorda parlamento cu como gobernante e mester cumpli cu ley y placa di pueblo. “Mi a bisa for di cuminsamento cu mi no ta bay goberna ad hoc y cu mi lo bini cu un plan strategico di 10 aña. El a tuma lunanan di deliberacion cu tur stakeholder, incluyendo sindicatonan a participa den e sesionnan di Plan Nacional 2020 – 2030. A scucha tur stakeholder.

