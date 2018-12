Minister Lampe a lansa app nobo di Papiamento

Diahuebs, dia 20 di december ultimo, durante e actividad “Tertulia, Cosecha 2018” organisa pa Fundacion Lanta Papiamento na Biblioteca Nacional, Minister di Enseñansa, Ciencia y Desaroyo Sostenibel, dr. Rudy Lampe, a lansa un app nobo di Papiamento.

Ta trata di un app desaroya pa nos compania nacional SETAR NV den colaboracion cu Departamento di Enseñansa Aruba.

E idea di e app ta pa tur usuario cu ta interesa den Papiamento, por busca informacion facilmente via nan celular. Actualmente DEA tin un website cu informacion amplio tocante Papiamento [www.papiamento.aw]. E diferencia entre e website y e app ta cu un app ta crea special pa uzo riba aparatonan mobil, pues celular y tablet.

Riba e prome pagina di e app “Papiamento, Idioma Nacional di Aruba” por haya un palabra di bonbini y e ultimo noticia tocante Papiamento.

Den e app por haya e instrumento “Busca”. Un instrumento practico pa busca con pa skirbi un palabra na Papiamento, deriva di e lista di palabra skirbi segun e reglanan stipula den “Ortografia di Papiamento” y publica den e “Vocabulario Ortografico di Papiamento” (buki blauw).

Via e app por haya acceso na e version digital (flipbook) di e tres bukinan di Gramatica di Papiamento publica pa Departamento di Enseñansa Aruba. Ta trata aki di “Manual di Gramatica di Papiamento – Morfologia”, “Manual di Gramatica di Papiamento – Sintaxis” y “Preposicion y Interheccion di Papiamento”.

Den e menu di e app por haya tambe dicho y proverbio. Actualmente tin diferente dicho, proverbio y expresion cu “awa”, pero den transcurso di tempo lo amplia e lista cu mas dicho y proverbio.

Finalmente e app ta inclui un set di sticker na Papiamento pa comparti via medionan social.

Mester menciona cu e app ta den un periodo di prueba. E trabou riba e app ta un trabou den desaroyo ainda. E intencion ta pa sigui pone mas caracteristica den transcurso di tempo.

Esnan cu tin un telefon “Android” ya por download y instala e app den nan celular. Con ta download e app? Bay na Google Play (Play Store) y busca Papiamento. Den e lista di e appnan na Papiamento por haya un icon color blauw cu e logo di Papiamento.aw, esta dos man blanco (un grandi y un chikito) cu ta forma e letter P di Papiamento. Click riba esaki pa download y instala e app den bo telefon.

Pronto e app lo ta disponibel pa “Apple IOS” tambe.

Minister a gradici SETAR, Departamento di Enseñansa, Fundacion Lanta Papiamento y tur esnan cu di un forma of otro a contribui na e app aki. Esaki ta un bunita manera pa corona Aña di Papiamento, cu a resulta di ta uno exitoso.

Pa mas informacion por acudi na e website [papiamento.aw] y por sigui e desaroyonan a traves di Twitter y Facebook @PapiamentoAruba.

Comments

comments