Minister Lampe a informa cu scol ta keda cera te cu 11 Mei 2020

Durante e conferencia di prensa diahuebs merdia e minister encarga cu enseñansa Sr. Rudy Lampe a informa cu mirando e situacion andando cu scol ta keda cera te cu 11 di Mei 2020.

Minister Lampe a menciona cu den deliberacion cu expertonan y prome minister a tuma e decision cu no a surpasa e crisis ainda y no ta responsabel pa habri e scol 20 April 2020. Esaki ta e motibo cu e scol ta keda cera, ta den dialogo cu ministerio di enseñansa di Hulanda y aplica cierto acordancia y den reino tambe ta tumando e fecha di te cu 11 di mei. Otro siman Hulanda lo anuncia si lo prolonga si of no pa e scol na Hulanda, na Aruba tambe nos lo keda evalua e situacion y lo duna e anuncio despues di lo bin un prolongacion mas aserca. E mensahe na maestronan ta importante pa keda duna educacion na distancia, technologia ta na nos fabor.

